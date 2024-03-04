- Gündem

Afganlara geçici koruma statüsü mü veriliyor? Açıklama geldi

ABONE OL Google News Sayfamız

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ülkeye giren Afganlara geçici koruma statüsü verildiği iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

90 mülteci yolda kaldı! mask
Afganlara geçici koruma statüsü mü veriliyor? Açıklama geldi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan 'Göç İdaresi ülkemize kaçak giren Afganlara geçici koruma statüsü vermek için 2 aydır hukuki ve siyasi çalışmalar sürdürüyormuş' paylaşımlarına ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce açıklama yapıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının iddia edildiği gibi bir çalışması kesinlikle söz konusu değildir. Ülkemizin yasa dışı göçle mücadelesi kararlılıkla devam etmektedir. Resmi kurum ve kuruluşların çalışma ve açıklamalarıyla bir ilgisi bulunmayan asılsız iddialara itibar etmeyiniz. Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Göç İdaresi ülkemize kaçak giren Afganlara geçici koruma statüsü vermek için 2 aydır hukuki ve siyasi çalışmalar sürdürüyormuş' iddiası doğru değildir."
# Yer, devam, Sosyal, çalışma, açıklama

04 Mar 2024 - 07:59 DHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Afganlara geçici koruma statüsü mü veriliyor? Açıklama geldi mask
Afganlara geçici koruma statüsü mü veriliyor? Açıklama geldi
O şehirde bayramı yaşatacak gelişme: Bedava olacak! mask
O şehirde bayramı yaşatacak gelişme: Bedava olacak!
İnternetten tablet aldı; hayatının şokunu yaşadı mask
İnternetten tablet aldı; hayatının şokunu yaşadı
Sami Çaycoşar'ı kaybettik mask
Sami Çaycoşar'ı kaybettik
Antalya ve Alanya'da yaşayanlar dikkat! O tarihe kadar bunu yapmanız gerekiyor mask
Antalya ve Alanya'da yaşayanlar dikkat! O tarihe kadar bunu yapmanız gerekiyor
Antalya'da şok olay! Yıldırım düştü; seferler durdu mask
Antalya'da şok olay! Yıldırım düştü; seferler durdu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber