Emekliye Ramazan'da da rahat yok: Enflasyon karşısında eziliyorlar...

Yapılan hesaplamalar son üç yılda ramazan pidesinin kilogram fiyatına yüzde 445 zam geldiğini ortaya koydu. En düşük emekli maaşı ile geçinen bir emeklinin alabileceği pide sayısı ise son bir yılda giderek azaldı. 2023’te 841 pide alabilen bir emekli bu yıl ne yazık ki 667 pide alabilecek.

Son bir yılda artan enflasyonun paralelinde açlık ve yoksulluk sınırı da hızla yükseldi. Dar gelirlilerin ve de düşük emekli maaşı alanların mutfağından eksilen gıda maddeleri de gözle görülür hale geldi.

Ramazan ayı öncesinde en düşük emekli maaşı ile 2023’te 5 pide satın alabilen emekliler bu yıl sadece 4 pide alabilecek. En düşük emekli maaşı ile satın alınabilen pide sayısı geçtiğimiz ramazan ayına göre yüzde 21 oranında azaldı.

Asgari ücretliler için hesaplanan ramazan pidesi endeksi’ne göre, 2024 en yüksek alım gücünün gerçekleştiği yıl. 2012-2024 arasında asgari ücretlilerin maaşlarıyla en çok pide alabildiği yıl 2024 oldu.

PİDENİN KİLOGRAM FİYATI 3 YILDA YÜZDE 445 ZAMLANDI

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan pidesinin kilogram fiyatının 60 lira olacağını belirterek İstanbul, Ankara ve Antalya’da 250 gram ramazan pidesinin 15 liradan satılacağını duyurdu. İstanbul’da 2023 yılında ramazan pidesinin kilogram fiyatı 33,3 lira 2022 yılında 18,2 lire ve 2021 yılında da 11 liradan satılıyordu. Buna göre son üç yılda ramazan pidesinin kilogram fiyatına yüzde 445 zam gelmiş oldu.

En düşük emekli maaşı (4b Bağkur) ile satın alınabilen pide miktarı 2024 yılında geçtiğimiz yıla göre yüzde 21 düştü. Yani emekliler 2023’te en düşük emekli maaşı ile 5 pide alırken 2024’te 4 pide alabilecek. 4a işçi emeklilerinin en düşük maaşla alabildiği pide miktarı da son bir yılda yüzde 18 azaldı. 2023’te en düşük emekli maaşı ile 852 pide alabilen işçi emeklileri 2024’te 696 pide satın alabilecek.

Kaynak: Kamu Son Haber