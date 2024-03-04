Büyük bir borç batağında olabilirsiniz: O uygulamalara dikkat! Hırsız uygulama krizi...

Yılmaz, kendisinin kredi talebi olduğunda vermeyen bankaların dolandırıcıların kredi isteğini onaylamasına tepki gösterdi. Telefonunda herhangi bir bildirim ve onay talebi olmadığını söyleyen Yılmaz, "Artık bankaların uygulamalarını bile indirmekten korkuyorum" dedi.

DOLANDIRICILAR UYKUDAYKEN HEDEF ALDI !

Dolandırıcılar Ali Yılmaz'ı uykudayken hedef aldılar. Sabah saat 05.51'de 3 bankanın mobil uygulamasından 285 bin TL kredi çekildi. Yılmaz, "Telefonum şarjda ve biz uyurken gerçekleşmiş bu olay. Herhangi bir onay mesajı, arama, bildirim de gelmedi" diye konuştu.

Adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Dolandırıcılar uygulamalardaki güvenlik açıklarını tespit ederek gece yarısı telefonunuza sızabilirler" uyarısını yaptı. "Geçmişte olduğu gibi herhangi bir linke tıklamanıza gerek kalmadan uygulamalara verdiğiniz erişim izinlerini kullanan siber dolandırıcılar bu sayede hesaplarına erişim sağlayabilir" diye konuştu. Kırık, "Kişisel verilerinizi ele geçirebileceği gibi banka hesaplarınızı da çok rahatlıkla boşaltabilir" dedi.

Yılmaz'ın aktif olarak kullandığı 5 banka vardı. 3 banka izin sormadan işlem yapmalarına müsaade etti, ancak iki tane banka uygulaması hiçbir işlem yapmadı. Yılmaz, "Müşteri hizmetleriyle konuştuğumda sizin bu saatler aralığında daha önce işleminiz yoktu, bundan dolayı kabul etmedik dediler. Hesaba blokeler koymuşlar" ifadesini kullandı.

O İZİNLERİ KAPATIN !

Kırık, "Bu tarz durumlarda telefonlara verdiğiniz erişim izinlerini kontrol ederek takip etmeye izin ver seçeneğini kapatmalıyız. Bu sayede bizim kontrolde kalmamız sağlanacak. Aynı şekilde hücresel verinin kapatılmasıyla birlikte siber dolandırıcılar uzaktan erişim sağlayarak banka hesaplarınızla işlem gerçekleştiremeyecek" değerlendirmesini yaptı. Yılmaz ise yaşadıklarının ardından banka uygulamalarını bile indirmeye korktuğunu ve işlemlerini banka şubelerinden gerçekleştirdiğini söyledi.

Kaynak: Kamu Son Haber