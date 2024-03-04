Instagram öyle bir özellik getirdi ki... Snapchat hisseleri düşecek!

Video ve fotoğraf paylaşım platformu olan Instagram daha öncesin de bünyesine Snapchat’in ‘Hikayeler’ özelliğine eklemiş ve bu konuda da son derece başaralı olmuştu.

Bu sefer bünyesine alacağı yeni özelliğin Sanaphat’te olan harita özelliğine benzemesi de ınstagramın Snapchat’te rakip olduğunu düşüncesini doğurdu.

Sosyal medya devi Instagram, popüler özelliklerinden biri olan hikayeleri Snapchat'ten kopyalayarak geniş bir ilgi uyandırmıştı. Şimdi ise platform, Snapchat'ten esinlenerek "Friend Map" (Arkadaş Haritası) adında yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

HARİTA ÜZERİNDEN ARKADAŞLARININ KONUMUNU GÖREBİLECEKLER

Instagram'ın yeni özelliği sayesinde, kullanıcılar dünya haritası üzerinden arkadaşlarının konumlarını görebilecekler. Ancak, bu özellik sadece konumlarını paylaşan kullanıcılar için geçerli olacak ve isteyenler bu özelliği kapatabilecekler. Ayrıca, kullanıcılar harita üzerine notlar bırakabilecekler.

HAYALET MODU !

Arkadaş Haritası'nın en önemli özelliklerinden biri de kullanıcıların hangi arkadaşlarının konumunu görebileceklerini seçmelerine izin vermesi olacak. Ayrıca, Hayalet Modu adı verilen özellik sayesinde kullanıcılar konumlarını gizleyebilecekler. Bu da kullanıcıların gizliliklerini koruma konusunda daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlayacak.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI !

Instagram'ın Arkadaş Haritası özelliği, konum bilgilerinin sadece uygulama açıldığında yenileneceğini ve anlık olarak güncellenmeyeceğini belirtiyor. Bu da kullanıcıların sürekli olarak takip edilme endişesi taşımamalarını sağlayacak önemli bir ayrıntı.

NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK ?

Şirketin özellik üzerindeki çalışmalarının son aşamalarda olduğu ve çok yakında kullanıma sunulabileceği belirtiliyor.

BU ÖZELLİKLE INSTAGRAM NE AMAÇLIYOR ?

Bu yeni özellikle birlikte Instagram, kullanıcılarına sosyal çevrelerini daha yakından takip etme ve paylaşma imkanı sunarak platformdaki etkileşimi daha da artırmayı hedefliyor.

Kaynak: Kamu Son Haber