Ünlü ekonomist emekliler için kritik detayı açıkladı: Emekli maaşı bu kadar olacak...

Milyonlarca emeklinin maaşı yapılan düzenlemenin ardından yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Ancak yapılan düzenlemeden 6 bin 700 TL ve altında kök aylığı alan emeklileri mutlu etmedi. Bu konuda emeklilerde açlık sınırının altında kalan maaşlarına karşın tepkilerini sosyal medyada gündeme getirerek duyuruyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilerin seyyanen zam talebine karşın bütçeyi işaret ederek kapıları kapatmıştı. Ancak Devlet Bahçeli ise emeklilerin haklı talebinin yerine getirilmesinden taraf olduğunu açıklamıştı.

KOZANOĞLU: HAKKINIZI ARAYIN

Bir uzman isim ise emeklilerin dert yandığı maaşlarına ilişkin gerçeği ortaya çıkardı. Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, emekli maaşlarında gerçek rakamı X sosyal medya hesabından paylaştı.

Kozanoğlu, ‘Emeklilerin dikkatine’ başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘16 milyon emekliye asgari ücret ödemenin maliyeti 1,4 trilyon lira’ açıklamasını hatırlatarak OVP’de 2024 dolar kurunun 36,8 lira olduğunu söyledi. Bu tutarında 1,4 trilyon 38 milyar dolar ettiğini belirten Kozanoğlu, “ Son GSYH 1119 milyar dolar. Demek ki ekonomiye %3,4 bir maliyetle maaşlarınız 17002 lira olur. Hakkınızı arayın” şeklinde açıklamada bulundu.

Kaynak: Kamu Son Haber