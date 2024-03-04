O şehirde bayramı yaşatacak gelişme: Bedava olacak!

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da deprem etkisini göstermişti.
Yaşanan deprem felaketi sırasında yaşanılan zorlukları hafifletmek adına adım atıldı.
Gaziantep İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, sosyal medya üzerinden İslahiye halkına önemli bir duyuru yaptı.
Vural, 6 Şubat'tan itibaren su faturalarının artık ödenmeyeceğini duyurdu.
18 AY BOYUNCA ÜCRET ÖDENMEYECEK
Kemal Vural, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
“İşte 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak güzel haber: 18 ay boyunca su faturalarınızda ücret ödemeyeceksiniz! Bu, asrın felaketi sırasında yaşadığımız zorlukları bir nebze de olsa hafifletmek adına bir adım. Su kullanımında tasarruf yaparken aynı zamanda ekonomik olarak rahat bir nefes alabileceksiniz. Hep birlikte, dayanışma ve tasarruf ile daha güçlü bir geleceğe adım atıyoruz!”
GAZİANTEP DE AĞIR YARALAR ALMIŞTI
Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinde, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki deprem, ülke genelinde büyük üzüntüye yol açtı.
Aynı gün Elbistan ilçesinde saat 13.24'te yaşanan 7,6 büyüklüğündeki deprem ise felaketin boyutlarını daha da artırdı.
Bu doğal afet, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Van, Adana, Malatya ve Elazığ gibi birçok il etkilendi.
Bu asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti ve 107 bin 213 kişi de yaralandı.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.