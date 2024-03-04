- Ekonomi

Avrupa yolcularına kötü haber: O tarihlere dikkat edin!

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Avrupa'ya gitmek isteyenler vatandaşlara kötü haber... Önemli açıklama vize acentelerinden geldi.

Avrupa yolcularına kötü haber: O tarihlere dikkat edin! mask
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Türkiye’den yurtdışına çıkmak isteyenler için Schengen Bölgesi ülkelerinde vize randevusu almak giderek zorlaşıyor. Vize acentelerine göre, özellikle Almanya, İtalya ve Hollanda gibi ülkelerde vize başvurularının yoğunluğu nedeniyle randevu bulmak zaman alabiliyor.

Geçtiğimiz seneye kıyasla Schengen Bölgesi’nde, özellikle de Almanya, İtalya ve Hollanda için vize randevusu bulmanın zorlaştığını söyleyen, acente yöneticisi Erol Sağdıç, “Bu durumun birkaç sebebi var: Birincisi, konsoloslukların vize işleme kapasitesi sınırlı ve artan talebi karşılamakta zorlanıyorlar. İkincisi ise, Almanya’nın geçen yılın sonunda başlatılan nitelikli ve niteliksiz göç yasası, vize taleplerinde yükselişe sebep oldu” diyor.

O TARİHLERE DİKKAT

İspanya ve İtalya için nisan ortasına kadar, Almanya için ise 30 Mart’a kadar randevuların dolu olduğu da öğrenildi.

Kaynak: Kamu Son Haber

# türkiye, Mart

04 Mar 2024 - 04:17 - Ekonomi

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