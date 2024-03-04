Google'dan dikkat çeken yeni özellik: Şifrenizi paylaşacak!

Google, Chrome ve Google Play Hizmetleri için geçerli olan Şifre Yöneticisi üzerinde önemli çalışmalar yapıyor. Şifre yöneticisinin yeni özelliği ile parolalarınızı aile üyeleriyle paylaşmak mümkün olacak.

Google, Şifre Yöneticisi uygulamasında bir hesabı farklı cihazlarda kullanmayı kolaylaştırıyordu. Hem Android hem de Chrome için kullanılan bu hizmet, çok yakında şifrenizi paylaşmanızı da kolaylaştıracak. Böylece hesabınızı aile üyeleriyle paylaşmak mümkün olacak.

Paylaşım desteği ilk olarak Chrome şifre yöneticisinin masaüstü sürümü üzerinde keşfedildi. Ardından benzer bir özellik Google Play Hizmetleri güncellemesinin kodunda da bulundu. Bu da Google’ın şifre paylaşımını hem masaüstü hem de Android cihazlara getirmeyi planladığını görüşünü destekledi.



Şifre paylaşım desteği aktifleştirildiğinde, kullanıcılar şifre yöneticisinde kayıtlı hesaplarında “Paylaş” düğmesi ile karşılaşacak. Bu butona tıklandığında, giriş bilgilerini Google aile grubu ayarlarınız aracılığıyla diğer aile üyeleriyle paylaşmanızı mümkün kılacak.

Kimlik bilgilerini paylaştıktan sonra, hangi web sitesi için kullanılabilir olduğunu bildiren bir araç ipucu açılacak. Daha da önemlisi paylaşılan şifreler, daha fazla güvenlik için yalnızca diğer aile grubu üyeleri tarafından erişilebilir halde olacak.



Henüz geliştirme aşamasında bulunmasına rağmen, Android ve Chrome için şifre yönetimini kolaylaştıracağı görülüyor. Google, parola paylaşımını doğrudan ekosisteme dahil ederek, SMS ve e-posta gibi üçüncü taraf araçlara olan ihtiyacı ortadan kaldıracağa benziyor.

Kaynak: Kamu Son Haber