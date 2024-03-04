Ya 3 puan ya 3 puan

TRENDYOL Süper Lig'de sıkıntılı haftalar geçiren temsilcimiz Corendon Alanyaspor, bu akşam Karadeniz ekibi Trabzonspor'u konuk edecek. Oba Stadyumu'nda oynanacak olan kritik maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik antrenmanla tamamlayan turuncu yeşilli ekip, bu akşam sahaya 3 puan almak için çıkacak. Zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak küme düşme hattının sıcaklığından kurtulmak isteyen Alanyaspor, taraftarlarının da desteği ile 3 puan alacağına inanıyor. Kritik maç öncesi temsilcimiz Corendon Alanyaspor'da sakatlığı devam eden Ui-Jo Hwang dışında eksik bulunmuyor. Konuk ekip Trabzonspor'da ise Onuachu, Fernandes, Hüseyin Türkmen ve Orsic, sakatlıklarından dolayı kadroda yer almayacaklar. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Spor SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.