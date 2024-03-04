- Spor

Ya 3 puan ya 3 puan

ABONE OL Google News Sayfamız

Ateş hattından kurtulmak isteyen Corendon Alanyaspor, kritik maçta bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak

Ya 3 puan ya 3 puan mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

TRENDYOL Süper Lig'de sıkıntılı haftalar geçiren temsilcimiz Corendon Alanyaspor, bu akşam Karadeniz ekibi Trabzonspor'u konuk edecek. Oba Stadyumu'nda oynanacak olan kritik maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik antrenmanla tamamlayan turuncu yeşilli ekip, bu akşam sahaya 3 puan almak için çıkacak. Zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak küme düşme hattının sıcaklığından kurtulmak isteyen Alanyaspor, taraftarlarının da desteği ile 3 puan alacağına inanıyor. Kritik maç öncesi temsilcimiz Corendon Alanyaspor'da sakatlığı devam eden Ui-Jo Hwang dışında eksik bulunmuyor. Konuk ekip Trabzonspor'da ise Onuachu, Fernandes, Hüseyin Türkmen ve Orsic, sakatlıklarından dolayı kadroda yer almayacaklar. Cemali AYDINOĞLU

Ya 3 puan ya 3 puan

Kaynak: Spor SERVİSİ
# devam, Yer, süper lig, trabzonspor, Alanyaspor

04 Mar 2024 - 02:02 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

TFF açıkladı! Futbolda yayın ihalesi beIN'in oldu mask
TFF açıkladı! Futbolda yayın ihalesi beIN'in oldu
Alanya'nın Efeleri hata yapmadı: 3-0 mask
Alanya'nın Efeleri hata yapmadı: 3-0
Alanyaspor taktik çalıştı mask
Alanyaspor taktik çalıştı
Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarışı Serisi'nin dördüncü ayağı Alanya’da başladı mask
Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarışı Serisi'nin dördüncü ayağı Alanya’da başladı
FIFA'dan mavi kart kararı mask
FIFA'dan mavi kart kararı
Süper Lig'in yayın ihalesi sonuçlandı! 3 yıl boyunca onlarda olacak... mask
Süper Lig'in yayın ihalesi sonuçlandı! 3 yıl boyunca onlarda olacak...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber