Alanyaspor hamsi tava yaptı: 3-1

TRENDYOL Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor, Karadeniz ekibi Trabzonspor'u Oba Stadyumu'nda ağırladı. Ligde 6 maçtır kazanamayan turuncu yeşilli temsilcimiz, mutlak galibiyet parolası ile çıktığı maçta bordo mavili ekibi 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın 8. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren genç futbolcu Oğuz Aydın, 38'de tekrar sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi ve takımının ilk yarıda soyunma odasına 2 farklı skor avantajı ile girmesini sağladı. Mücadelenin ikinci yarısında baskılı oyununu sürdüren Corendon Alanyaspor, 73. dakikada kaptan Efecan Karaca'nın golüyle farkı 3'e çıkardı. Konuk ekibin tek golü ise 90+5. dakikada sonradan oyuna giren Pepe'den geldi. Müsabakayı 3-1 kazanarak ateş hattından bir adım uzaklaşan Corendon Alanyaspor, puanını 33'e yükselterek 6 maç sonra 3 puanla tanıştı. Konuk ekip Trabzonspor ise 3 maç aradan sonra sahadan puansız ayrılarak 46 puanda kaldı. Cemali AYDINOĞLU

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Aliti, Balkovec, Fer, Richard, Efecan, Oğuz, Sisto, Augusto

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis

CANLI ANLATIM

90+5' Trabzonspor, Nicolas Pepe'nin golüyle farkı 2'ye indirdi: 3-1

90' Hakem karşılaşmanın sonuna 6 dakika ekledi.

89' Fer, Fountas'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

88' Yusuf sol kanattan hızlı geldi ve pasını Janvier'e verdi fakat Janvier'in vuruşu savunmadan geri döndü.

86' Pepe sağ kanattan topla geldi ve ceza sahasına girdi fakat Fer araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

85' Ertuğrul hakeme şiddetli itirazdan sarı kart gördü.

84' Alanyaspor'da iki değişiklik birden çıkan oyuncular Efecan ve Aliti giren oyuncular Nuno Lima ve Nicolas Janvier.

81' Novais sağ kanattan topla çıkarken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

77' Volkan Bayarslan VAR ile yaptığı görüşme sonrasında GOL kararını verdi ve Efecan ile Alanyaspor farkı üçe çıkardı.

76' Alanyaspor, Efecan Karaca ile 3-0 öne geçti.

70' Visca'nın kullandığı serbest vuruşta Enis çıktı ve kafayı vurdu fakat top yandan auta çıktı.

69' Alanyaspor'da iki değişiklik birden çıkan oyuncular Richard ve Oğuz giren oyuncular Joao Novais ve Carlos Eduardo.

68' Florent Hadergjonaj sağ kanattan hareketlene Oğuz'a uzun pasını gönderdi fakat Oğuz ikili mücadelede rakibine faul yaptı.

67' Oğuz pozisyon sonrasında kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri kenarda müdahale ediyor.

66' Oğuz ön alan baskısıyla topu kazandı ve sağ kanattan geldi fakat savunma topu kornere gönderdi.

65' Pepe'nin pasında topla buluşan Meunier bekletmeden ortasını açtı fakat savunma topu uzaklaştırdı.

64' Trezeguet sol kanattan topla çıkarken yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

63' Trabzonspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

62' Bardhi sol kanattan hareketlenen Visca'ya pasını verdi ancak top doğrudan auta çıktı.

61' Trabzonspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Umut giren oyuncu Pepe.

60' Trezeguet sol kanattan topla çıkarken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

58' Meunier şansını uzaklardan denedi fakat Ertuğrul topu kontrol etti.

57' Pozisyonun devamında Alanyaspor hızlı çıktı. Efecan kazandığı topta sol kanattan ilerleyen Oğuz'a pasını verdi fakat Oğuz'un ortası kaleci Uğurcan'da kaldı.

56' Trabzonspor etkili geldi. Sol kanattan topla gelen Eren pasını Trezeguet'e verdi. Trezeguet'in sert şutu savunmadan geri döndü.

55' Berat sol kanattan hareketlenen Umut'a uzun pasını attı fakat savunma araya girdi.

53' Uğurcan uzun pasında topu Enis'e ulaştırmak istedi fakat Enis topun kontrolünü sağlayamadı.

52' Mendy, Yusuf ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

51' Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ertuğrul topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

50' Ön alanda topu kazanan Visca bekletmeden ortasını açtı ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.

49' Oğuz Aydın sağ kanattan çıkarken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

48' Trabzonspor etkili geldi. Sol kanattan topla birlikte gelen Trezeguet pasını Umut'a verdi. Umut'un gelişine vuruşu üstten auta çıktı.

47' Richard sağ kanattan hareketlenen Oğuz'a pasını vermek istedi fakat top doğrudan taca çıktı.

46' İkinci yarı konuk ekibin vuruşu ile başladı

45' İlk yarı sona erdi (2-0)

45' Hakem ilk yarının sonuna 5 dakika ekledi.

44' Pozisyonun devamında Ertuğrul sakatlık yaşadı. Sağlık ekipleri sahada.

43' Net fırsat kaçtı. Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta Enis çıktı ve kafayı vurdu ancak kaleci Ertuğrul topu kurtardı.

42' Alanyaspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Loide Augusto giren oyuncu Yusuf Özdemir

41' Loide Augusto sedye ile sahadan çıkarıldı.

40' Loide Augusto kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri sahada.

39' Uğurcan'ın pasında Denswil topa bakmadı ve Oğuz araya girdi ardından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

38' Oğuz Aydın attı Alanyaspor 2-0 öne geçti.

36' Corendon Alanyaspor'da 25 numaralı Richard Coelho sarı kart gördü.

34' Trabzonspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

33' Net fırsat kaçtı ön alan baskısıyla topu kazanan Visca topla geldi ve pasını Enis'e verdi. Enis ceza sahasına girerken şutunu çekti fakat Ertuğrul hata yapmadı.

32' Bardhi sağ kanattan savunma arkasına sarkan Trezeguet'ie pasını verdi. Trezeguet'in içeri çevirdiği top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

31' Trabzonspor rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

30' Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı.

29' Trabzonspor etkili geldi. Kendi yarı sahasından topla çıkan Meunier ceza sahasına hareketlenen Bardhi'ye uzun pasını verdi. Bardhi'nin gelişine çektiği şutu kaleci Ertuğrul kornere gönderdi.

28' Bardhi sol kanattan topla gitmek istedi fakat Oğuz araya girdi ve topu uzaklaşırdı.

27' Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta savunma topu altı pas üzerinde uzaklaştırdı.

26' Trezeguet sol kanattan topla çıkarken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

25' Meunier sol kanattan hareketlenen Trezeguet'e uzun pasını yolladı fakat top doğrudan taca çıktı.

24' Trabzonspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

23' Fidan Aliti sol kanattan topla çıkmak istedi fakat savunma topu taca yolladı.

22' Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Meunier ön direkte kafayı vurdu fakat top savunmadan geri döndü.

21' Visca'nın pasında sağ kanattan savunma arkasına sarkan Meunier bekletmeden ortasını açtı fakat savunmaya çarpan top kornere çıktı.

20' Sağ kanattan topla gelen Meunier verkaç ile ceza sahasına girmek istedi fakat Visca'ya attığı pas rakipte kaldı.

19' Trabzonspor rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

18' Ön alanda topu kazanan Ahmed Hassan sağ kanattan hareketlenen Oğuz'a uzun pasını attı fakat top doğrudan taca çıktı.

17' Meunier'in pasında sol kanattan hareketlenen Trezeguet çalımını attı ve şutunu çekti fakat top yandan auta çıktı.

16' Ön alan baskısıyla topu kazanan Florent Hadergjonaj hızlı çıktı ve ortasını açtı fakat top farklı şekilde auta çıktı.

15' Bu sefer de orta alanda topla buluşan Visca yine pasını Trezeguet'e vermek istedi fakat savunma bir kez daha araya girdi.

14' Sağ kanattan topla gelen Visca oyunun yönünü değiştirmek istedi fakat pasını savunma uzaklaştırdı.

13' Alanyaspor etkili geldi. Hassan'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Loide Augusto sol kanattan ceza sahasına girdi ve ortasını açtı ancak top kaleci Uğurcan'da kaldı.,

12' Kendi yarı sahasında topu kazanan Fer çalımlarla çıkmak istedi fakat savunma araya girdi ve topu kazandı.

11' Trabzonspor rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

10' Efecan, Berat ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

9' Sol kanattan topla gelen Balkovec ortasını açtı. Ahmed Hassan'ın vuruşunu kaleci Uğurcan çıkardı fakat top Oğuz'un önünde kaldı. Oğuz düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

8' Oğuz Aydın attı Alanyaspor 1-0 öne geçti

7' Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Denswil penaltı noktasından kafayı vurdu fakat top üstten auta çıktı.

6' Sol kanattan topla birlikte gelen Trezeguet önünü boşalttı ve şutunu çekti fakat top kaleci Ertuğrul'da kaldı.



5' Trabzonspor rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.



4' Orta alanda topu alan Efecan çalımını attıktan sonra yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.



3' Denswil savunma arkasına sarkan Trezeguet'e uzun pasını göndermek istedi fakat top doğrudan auta çıktı.

2' Berat sağ kanattan hareketlenen Visca'ya uzun pasını göndermek istedi fakat Fer araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

1' Maç başladı









Kaynak: Spor SERVİSİ