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Kepez'e Alanyalı aday

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ANTALYA'NIN Kepez ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz oldu.

Kepez'e Alanyalı aday mask
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Alanya'nın Dim Bucak Köyünden olan Mesut Kocagöz'ün seçimi kazanma şansı yüksek görülürken, "Kocagöz" Tek amacımız Kepez'e hizmet etmek, bize destek veren herkese teşekkürediyorum" dedi. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Kamu Son Haber
# Alanya, Yüksek

04 Mar 2024 - 01:59 - Siyaset

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