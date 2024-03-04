ALANYA'DA faaliyet gösteren oda ve dernekleri ziyaret ederek bir takım temaslarda bulunan CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Alanya Şubesi tarafından Kır Çiçekleri Kız Yurdu’nda düzenlenen kahvaltı etkinliğine katıldı. Özçelik’e, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir ile Belediye Meclis Üyesi Adayları eşlik etti. Dernek Yöneticilerinin kapıda karşıladığı Özçelik, gönüllü üyelerin yaptığı el işi sergisini gezerek ürünleri inceledi. Daha sonra kitap standına geçen Özçelik, kütüphanesinde bulunmayan bir kitabı aldı. Okuduktan sonra kitabı geri vererek, başka bir kişinin okuyup faydalanmasını isteyen Özçelik, bireylerin ve toplumun gelişiminde kitap okumanın önemine dikkati çekti. Gençlerin eğitimine ve gelişimine katkıda bulunan etkinlikte bir araya geldiklerini hatırlatan Özçelik, “Sivil Toplum Kuruluşları, şehrimizin olmazsa olmazları arasında yer alır. Öğrencilere burs imkânı sağlayan derneğimizin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketinde, depremzede vatandaşlarımıza yurdun kapısını sonuna kadar açarak tüm imkânlarını seferber eden ve ayrıca yürüttükleri çalışmalardaki gayretleriyle öğrencilere kol kanat geren Çağdaş Yaşam gönüllü isü dernek yöneticileri ve onlara destek veren tüm gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sosyal Belediyecilik anlayışı doğrultusunda biz de tüm öğrencilerimizin ve gençlerimizin yanında olacağız.” dedi. (CHP Alanya BÜLTEN)
- Siyaset
Osman Özçelik’ten ÇYDD’ye ziyaret
CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Özçelik, gençlerin eğitimine ve gelişimine katkıda bulunan dernek yöneticilerine teşekkür etti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.