Sendikalardan Başkan Yücel’e eğitim teşekkürü

ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Yücel, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendika başkanları ve üyeleri ile bir araya geldi. Programa; MHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Hayati Peker, MHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Çörekçi, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, TÜRKAV Antalya İl Başkanı Alpay Günal, Kamu-Sen Antalya İl Başkanı Hasan Yılmaz Danabaşoğulları, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, Türk Sağlık-Sen İl Başkanı Turhan Turan, Türk Yerel Hizmet-Sen Antalya Şube Başkanı İbrahim Görgün, TÜRKAV Antalya İl Başkanı Hayati Peker, Türkiye Kamu-Sen Antalya İl Başkanı Hasan Yılmaz Danabaşoğulları, Türkiye Eğitim-Sen 2. Nolu Şube Başkanı Burhan Ulu, Cumhur İttifakı Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Adayları, ve Kamu-Sen’ bağlı sendikaların üyeleri ile TÜRKAV üyeleri katıldı.



Geniş katılımlı toplantıda konuşan Türkiye Eğitim-Sen 2. Nolu Şube Başkanı Burhan Ulu, “Eğer maksûd eserse mısra'-ı berceste kâfidir. Yani Amaç eser meydana getirmekse bir tek mısrayla bile eser meydana getirebilir. Adem Başkanımızın, Alanya’ya ve Alanya eğitimine yapmış olduğu katkı en büyük eserdir. Kendisine saygılar sunuyorum.” dedi.



‘BİZ GÜVENENLERİ HİÇBİR ZAMAN MAHCUP ETMEDİK ETMEYECEĞİZ DE’



Başkan Yücel’de programa katılanlara seslenerek, “Kadim şehrimiz Alanya’mıza katkı sağlamak için ve bize bırakılan bu emanetleri en iyi şekilde koruyup kollamak için çalışıyoruz. Bu şehrin gelişimine değişimine katkı sağlamak için çıktığımız yolda çok iyi şekilde kurumsallaşarak, çok iyi bir şekilde yapılanarak doğusunda batısında, kuzeyinde güneyinde hizmetlerimizi vatandaşlarımızın ayağına götürdük. BU şehri 10 yıl boyunca inançla, azimle yönettik. Şimdi de 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimlerde yine Cumhur İttifakı adayı oldum. Belediyeyi aldığımız günden bugüne belediyemizin nerelere geldiğini, en güçlü belediyelerden biri olduğunu görüyorsunuz. Çünkü biz bu şehri seviyoruz, bu şehirde yaşayan insanlara hizmet etmek için mücadelemize devam edeceğiz. Kentimizin ortak değerlerini korumak; örfünü, adetini, kültürünü, sanatını, sağlığını korumak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bundan 20 sene önce bir belediye başkanından herkes standart hizmetler bekledi ama artık insanlarımız belediye başkanının vizyonuna, misyonuna, şehre neler katacağına bakıyor. İnsanlar eğitimde, sağlıkta, kültür sanatta, sporda yerel yönetimler bize ne katıyor ona bakıyor. Allah’a çok şükür ki bize güvenenleri hiçbir zaman mahcup etmedik, etmeyeceğiz de.” dedi.



‘ALANYA’NIN EĞİTİMİNE VERDİĞİMİZ DESTEK HİÇ DURMADAN DEVAM EDECEK’



Alanya’ya eğitim konusunda çağ atlatacak pek çok işe imza attıklarını belirten Başkan Yücel, “Yerel yönetimler olarak bizim görevimiz demeden eğitimde Alanya’mıza katkı sağlamaya devam ediyoruz. Görev süremiz boyunca okullar, kreşler, yurtlar, kütüphaneler, etüt merkezleri yaptıran bir belediye olduk. Önce Eğitim dedik ve her şeyin eğitimle düzeleceğini bilenlerdeniz. Daha güneş doğmadan okula giden çocuklarımız kalmasın istedik ve kentimizdeki ikili eğitime son verdik. Alanya’da etüt merkezlerine giden öğrencilerin yaklaşık yüzde 40-45’i belediyemizin etüt merkezlerinde eğitim görüyor ve üniversitelere yerleştiriliyor. Mahmutlar Mahallemizdeki etüt merkezimizde çok yakında hizmete açacağız. Yine 10 yılda 8 kütüphaneyi Alanya’mıza kazandırdık. 5 bin seviyelerinde olan kitap sayımızı 50 binin üzerine çıkardık, üye sayısında da 30 bine yaklaştık. Okuyan ve okutan bir şehir haline geldik. Kırsal bölgedeki kız çocuklarımız okula gidebilsin diye hayata geçirdiğimiz Oba Kız Öğrenci Yurdumuz da otel konforunda kız öğrencilerimize yuva olmaya devam ediyor. Alanya’nın eğitimine verdiğimiz destek hiç durmadan devam edecek.” diye konuştu. Başkan Yücel’in konuşması büyük alkış alırken, sendika üyeleri Başkan Yücel’e eğitime ve Alanya’ya kazandırdığı hizmetler için teşekkür ettiler. (Adem Murat Yücel/BÜLTEN)