Dolar Alarm Veriyor: Beklenen Rakamların Üzerinde Bir Yükseliş!

Türkiye ekonomisindeki mevcut durumun ve yaklaşan yerel seçimlerin piyasalar üzerindeki etkisi ise büyük bir merak konusu olarak belirtti.

TÜİK VERİLERİ VE PİYASA GERÇEKLERİ

Ekonomist Devrim Akyıl, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarının piyasalar üzerinde belirleyici bir etki yapmayacağını belirtti. Ayrıca, Merkez Bankası’nın ve ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalara yönelik eleştirilerde bulundu. Özellikle fiziki dolar talebindeki artış ve piyasalardaki ayrışmalar, ekonomistin vurguladığı önemli noktalar arasındaydı.

DOLARIN YÜKSELİŞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER NE YÖNDE

Akyıl, dolar kurunun yukarı yönlü seyrinin devam edeceğini ve teknik olarak 39 TL ile 44 TL aralığına ulaşmasının beklendiğini dile getirdi.

Benzer şekilde, Arjantin modeline benzer politikaların Türkiye ekonomisine zarar vereceğini ve bu politikalardan vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

Dolar kurunun kısa vadeli baskılanmasının sadece geçici bir çözüm olduğunu belirterek, gerçek ekonomik verilere odaklanılması gerektiğini ifade etti.

Bu analizler ve tahminler, ekonomik gelişmeleri izleyenler için önemli bir kılavuz niteliği taşımakta olup, dolar kurunun Türkiye ekonomisi için gelecekteki seyrinin kritik bir öneme sahip olduğuna değindi.