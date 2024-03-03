Başkan Yücel'den açılışta Batı Alanya'ya müjde üstüne müjde

ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Hacet ve Hal Kavşağı’nın ardından üçüncü seçim ofisini Konaklı Mahallesi’nde muhteşem bir katılımla açtı. 2019’da Başkan Yücel’e olan desteğini sandık sonuçlarıyla gösteren ve halk arasında “Başkan Yücel’in kalesi” olarak nitelendirilen Konaklı, yeni dönemde de Başkan Yücel’e sahip çıkacağını yapılan karşılama töreni ile bir kez daha gösterdi. Alanı hınca hınç dolduran binlerce Konaklı sakini, Başkan Yücel’i havai fişekler ve meşaleler ile karşıladı. Açılışa MHP MYK Üyesi Hüseyin Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Belediye Meclis Üyesi Adayları ve Cumhur İttifakı’na gönül vermiş binlerce vatandaş katıldı.





“10 YILI ALNIMIZIN AKIYLA TAMAMLADIK”



“Alanya için yapacaklarımızın dahası var” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Yücel, “Alanya’mızın her bir köşesinde taş üstüne taş koymanın, mevcut hizmetleri daha kaliteli yapmanın, ayrımcılıktan uzak bütünleştirici bir hizmet siyasetinin, vatandaşlarımızın gönlünü kazanabilmenin gayreti içinde olduğumuz bir 10 yılı hamdolsun alnımızın akıyla tamamladık. Hiç bitmeyen çalışma azmimizle, Alanya sevdamızla bir 5 yıl daha sizlerle birlikte Alanya’mızı yönetmek için Cumhur İttifakı adayı olarak karşınızdayım” dedi.



“5 YIL BOYUNCA ALANYA YOK SAYILDI”



“Görüyoruz ki, 5 yıl boyunca hizmet yapmayanlar, Alanya halkını mağdur edenler, sadece sosyal medya ve tabela belediyeciliği yapanlar tekrar halkımızın karşısına geçip oy istiyorlar” diyen Başkan Yücel, “ Antalya Büyükşehir Belediyesi 5 yılda Alanya’da hiç temel attı mı? Atmadı. 5 yılda Alanya’da hiç açılış yaptı mı? Yapmadı. Türkiye’nin en gözde şehri Alanya’yı, turizmde marka şehri Alanya’yı yok saydılar. Arıtmaya yatırım yapmayarak kötü kokuya, ilaçlama yapmayarak sivrisineğe, ulaşımda çözüm üretmeyerek 20 yıllık otobüslere, trafik keşmekeşine, çamur akan içme sularına Alanya halkını mahkum ettiler. Alanya bunu hak etmiyor” diye konuştu.



“SATIN ALINAN YENİ YETME FENOMENLERLE, YANDAŞ ANKETLERLE SEÇİM KAZANILMAZ”



Alanya halkının, kendisine bunu reva görenlere sandıkta hesabını soracağından şüphe duymadığını söyleyen Başkan Yücel, “Bunlar vatandaşın gönlünü kazanmak, proje hizmet üretmek yerine sosyal medya ile algı oluşturmak peşindeler. Yolda bir çukur görüyorlar, yeni yetme sosyal medya fenomenlerini çağırıp parayla çekim yaptırıyorlar. Zihniyetleri işte bu. Vizyonları bu kadar. Herkes bilsin ki; Parayla satın alınan yeni yetme fenomenlerle, yandaşlarla yapılan anketlerle seçim kazanılmaz. Seçim vatandaşın gönlüne girerek kazanılır, seçim halkımızın dertlerine çare üretilerek kazanılır” ifadelerini kullandı.



“ALANYA ARTIK ‘YAPARSA ADEM BAŞKAN YAPAR’ DİYOR”



Belediyeciliğin vizyon, proje ve gönül işi olduğunu vurgulayan Başkan Yücel, “Seçimden önce gökten zembille iner gibi gelip bu şehri yönetmeye talibim diyenlere Alanya halkı sorar? Yıllardır neredeydin? Alanya için ne yaptın? Emeğini, zamanını, enerjini Alanya için, Alanya’nın sorunlarını çözmek için harcadın mı? Alanya’yı ancak gecesi gündüzü Alanya olanlar, sevdası Alanya olanlar, dünü, bugünü ve yarını Alanya olanlar yönetebilir. Belediyecilik vizyon işidir, belediyecilik proje işidir, belediyecilik gönül işidir. Belediyecilik çalışkan kadroların işidir. Belediyecilik Adem Murat Yücel’in işidir, bizim ekibimizin işidir. Alanya halkı artık biliyor; yaparsa Adem Başkan yapar diyor” dedi.



“BÜYÜKŞEHİRİN YAPACAĞIM DEYİP YAPMADIĞI EĞRİGÖL GRUP YOLUNU BİZ ASFALTLADIK”



“Bahane üretmeden, bizim işimiz, sorumluluğumuz değil demeden çalıştık” diyen Başkan Yücel, “O iş, bu iş bizim değil demeyeceğiz diyerek başarısızlıklarını örtmeye çalışanlar burayı iyi dinlesin. Eğrigöl yolunu 4 yıl büyükşehir yapar diye bekledik, ‘Yapacağız’ dediler ama yapmadılar. 28 kilometrelik Eğrigöl yolunu biz asfaltladık. Halkımızın hizmetine kazandırdık” dedi.



“OKULLARI YAPAN SERVİSİNİ DE YAPAR KİMSE MERAK ETMESİN”



Yeni dönemde bölgeye yatırımlarına tam gaz devam edeceklerini söyleyen Başkan Yücel, “Okul dediniz, Payallar’a Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni, Avsallar’a 100. Yıl İlköğretim Okulu ve Anaokulunu sıfırdan inşa ederek Milli Eğitime devredip öğrencilerimizin hizmetine sunduk.

Yeni dönemimizde de 3. okulumuzu Konaklı’ya kazandırarak hem Konaklıda hem batı bölgesinde hem de Alanya’da İkili eğitimi sonlandıracağız. Biz, görev ve yetki alanımızda olmamasına rağmen 10 yılda 10 okul kazandırdık. Bazıları da proje olarak bizim yaptırdığımız okullara ücretsiz servis yapacaklarmış. Biz neredeyiz, onlar neredeler. Okulu yapan servis problemini de çözer, kimse merak etmesin” ifadelerini kullandı.



BAŞKAN YÜCEL’DEN BATIYA DÖRT YENİ MÜJDE



Batı bölgesine yaptığı yatırımlardan bahseden Başkan Yücel, yeni dönemde hayata geçirilecek 4 yeni projenin de detaylarını paylaşıp müjdeler verdi. Başkan Yücel, “İlk olarak vermek istediğim müjde, Konaklı Bölge Mezarlığı. Alanya Belediyesi olarak 90 dönüm bir alanı mezarlık olarak tahsis yaparak Büyükşehir’e teslim ettik. İhalesi yapılarak projesi hazırlandı. İnşallah gelecek dönemde Büyükşehir Belediyesi ile hizmete açacağız. İkinci olarak da Mesire Alanı Projesi. 186 dönüm Mesire Alanımızın tahsisi yapıldı, şu an peyzaj çalışmaları sürüyor. Batı bölgemizin tamamına hizmet edecek yeni bir mesire alanı oluşturuyoruz. Bu yıl içinde halkımızın hizmetine sunacağız. Üçüncüsü ise 30 Metrelik Yol Projesi. 8 mahalleyi birbirine bağlayan 31 km uzunluğundaki 30 Metrelik yolun projesi devam ediyor. Okurcalar, İncekum, Avsallar, Akdam, Türkler, Payallar, Konaklı, Elikesik’i birbirine bağlayacak olan alternatif yolu gelecek 5 yıllık hizmet dönemimizde hizmete açacağız. Dördüncüsü ise Park ve Dere Islah Projesi. Konaklı’da bulunan 2 deremizin çevresindeki 360 dönümlük park alanı için Devlet Su İşlerine müracaat ettik. Devlet Su İşleri Islah Projesini tamamladıktan sonra burayı park alanı şeklinde düzenleyip hizmete açacağız” dedi.



“ALANYA’DA DA ANTALYA’DA DA CUMHUR DİYECEĞİZ”



“Antalya 5 yılını kaybetti, Alanya’nın da bir 5 yılının heba olmasına asla izin veremeyiz” diyen Başkan Yücel, “Alanya’nın durmaya, duraklamaya vakti yok. Alanya’nın kaybetmeye tahammülü yok. Alanya’yı hep ileriye taşımak için, Hizmetlerimizin devamı için, İstikrar ve güven için, Alanya’yı gururla, kıvançla Türkiye Yüzyılına taşımak için Yeniden Cumhur İttifakı diyeceğiz. Alanya’da Adem Murat Yücel, Antalya’da Hakan Tütüncü diyeceğiz” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı. Seçim ofisi, konuşmaların ardından gerçekleştirilen dua ve kurdele kesim töreni ile hizmet açıldı. (Adem Murat Yücel/BÜLTEN)

Kaynak: Haber Merkezi