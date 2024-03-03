Kahin yatırımcı kripto para uyarısı: “Eyvah 69’a dikkat, 92 gelecek!”

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer’in programında, kripto para piyasalarıyla ilgili dikkat çeken bir uyarı yapıldı. Kripto kahini Gökalp İçer, canlı yayında o yatırım aracını işaret ederek yaklaşan bir rekor hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kripto paralardaki yükseliş trendi gözlerden kaçmazken, İçer 90 ila 92 bin dolar aralığında yeni bir rekorun beklendiğini ifade etti. Bu çarpıcı tahminler, yatırımcıları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.