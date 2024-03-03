03 Mar 2024 - 21:14- Asayiş G:

Alanya'da korkunç kazanın bilançosu ortaya çıktı: 2 ölü, biri çocuk 4 yaralı! İşte Kazanın detayları

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Alanya'da bugün ikindi saatlerinde meydana gelen korkunç kazada bilanço ortaya çıkıyor. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, 2 ölü biri çocuk 4 yaralı olduğu bildirildi

Alanya'da korkunç kazanın bilançosu ortaya çıktı: 2 ölü, biri çocuk 4 yaralı! İşte Kazanın detayları mask
Alanya'da korkunç kazanın bilançosu ortaya çıktı: 2 ölü, biri çocuk 4 yaralı! İşte Kazanın detayları
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Kaza, saat 17.00 sıralarında Keykubat Bulvarı Gazipaşa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Yılmaz (22) idaresindeki 07 NCT 09 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerleri kırarak önce H.Ç. (27) idaresindeki 07 HYC 80 plakalı Ford Fiesta marka otomobile, ardından da B.S. (42) yönetimindeki 07 AED 873 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Alanya'da korkunç kazanın bilançosu ortaya çıktı: 2 ölü, biri çocuk 4 yaralı! İşte Kazanın detayları

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ön tamponu yerinden fırlayan 07 NCT 09 plakalı aracın sürücüsü Oğuzhan Yılmaz ve yanındaki Buse Karagül, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları  Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada 07 HYC 80 plakalı araçtaki sürücü H.Ç., aynı araçtaki T.Ç. (26) ve M.E.Ç. (1) adlı bebek ile 07 AED 873 plakalı hafif ticari araçtaki F.S. adlı yolcu ise yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Alanya'da korkunç kazanın bilançosu ortaya çıktı: 2 ölü, biri çocuk 4 yaralı! İşte Kazanın detayları

Kazanın ardından polis ekipleri trafik akışını bir süre durdurarak, olay yerinde şeritle güvenlik önlemi aldı. Ağır hasar gören iki araç çekici ile yoldan kaldırılırken, kapatılan yolda trafik daha sonra normale döndü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: DHA

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03 Mar 2024 - 21:14 - Asayiş

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