03 Mar 2024 - 21:08- Magazin G:

Survivor Nagihan'dan kötü haber

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Survivor'da en başarılı isimlerden olan Nagihan Karadere talihsiz bir sakatlık yaşadı. "Nagihan diskalifiye mi oldu?" sorusu merak edildi. Gelişmeleri ise Acun Ilıcalı anlattı.

Survivor Nagihan'dan kötü haber mask
Survivor Nagihan'dan kötü haber
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Survivor All Star kırmızı takım yarışmacılarından Nagihan Karadere, oyun parkurunda kötü bir kaza geçirdi. Kendisini yerde bulan Survivor Nagihan apar topar hastaneye kaldırıldı. Nagihan Karadere'nin son durumu da sevenleri tarafından merak konusu oldu. Survivor Nagihan diskalifiye mi edildi, elenecek mi, sağlık durumu nasıl?

Survivor Nagihan'dan kötü haber

ACUN ILICALI'DAN KÖTÜ HABER
Nagihan Karadere, Survivor'ın 45. bölümünde oyun esnasında sakatlandı ve kendisini bir anda yerde buldu. Oyun alanında ilk müdahale edilen Nagihan Karadere, ''Dizim esnedi! Dizim çıktı, hayır dizim döndü! Yok ya, baksana hocam boşta dizim, baksana dizim çıktı" diyerek ağladı ve apar topar hastaneye kaldırıldı.

Survivor Nagihan'dan kötü haber

Acun Ilıcalı son durumu paylaşarak "Şu an için iyi bir haber veremiyorum riski devam ediyor. Dizindeki şişin inmesini bekliyoruz, raporlar İstanbul'a gönderildi. Doktorlarımız tartışıyorlar gelişmeleri gün ve gün söyleyeceğiz talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bir anda her şey sona erebilir" dedi.
# Son, kaza, devam, İstanbul

03 Mar 2024 - 21:08 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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