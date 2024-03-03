Alanya'da Yücel'den gençlere yönelik 3 açılış

ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, sporun ve sporcunun başkenti haline getirdiği Alanya’ya gençlerin talep ve istekleri doğrultusunda hazırlanan 3 yeni tesisi daha kazandırdı. Gençlerin kendisinden talebi olan offroad, enduro motocross ve drift alanlarını hayata geçiren Başkan Yücel, gençlerin spor yapabilecekleri ve enerjilerini pozitif yönde kullanabilecekleri alanlar oluşturmanın önemine vurgu yaparak, bu projenin gençler için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Konaklı’ya kazandırmak için çalışmalarına başladığı Konaklı Spor Kompleksi’nde geçici drift alanı, hemen arkasında offroad alanı oluşturarak gençlerin kullanımına sunan Başkan Yücel, Emişbeleni Mahallesi’nde de enduro motocross pistinin kurulmasını sağladı.
BAŞKAN YÜCEL DİREKSİYON BAŞINA GEÇTİ
AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül ve yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı açılış töreni, İstiklal marşının okunması ve akabinde dua edilmesiyle başladı. Kurdele kesim töreninin ardından gençlerin alkış ve ısrarlarını karşılıksız bırakmayan Başkan Yücel, önce offroad ardından da drift yaptı. Araç tutkunu Ünal Turan ile birlikte direksiyon başına geçen Başkan Yücel, drift yaparak gençlerden büyük alkış topladı. Enduro motocross parkurunda da motorla parkuru turlayan Başkan Yücel, gençlere yönelik yatırımlarına ve proje çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.
KALICI DRİFT PARKURU SÖZÜ VERDİ
Geçici olarak gençlere sağlanan drift parkurunun ilerleyen süreçte yeni bir lokasyonda kalıcı hale getirileceğinin sözünü veren Başkan Yücel, “Gençlerimizi takdir ediyorum, gençlerimize hayata geçirdiğimiz her projemizin merkezinde yer veriyoruz. Bu talep doğrultusunda da bu üç yeni alanı hayata geçirdik. Gençlerimizin talebi drift alanının kalıcı hale gelmesi. Şimdilik burası geçici, yakın zamanda offroad ve enduro motocross alanları gibi drift alanını da yeni yerinde kalıcı olarak hayata geçireceğiz. Gençlerimizden tek ricam, enerjilerini sokak aralarında, trafikte kendi ve başka canları riske atarak değil, burada harcamaları. Sizlere sağlıklı ve güvenli alanlar oluşturmaya çalışıyoruz, sizler için varız, olmaya da devam edeceğiz” dedi.(Haber MERKEZİ)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.