Alanya kırsalında Yücel sevgisi

ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, seçim çalışmalarına hafta sonunda Alanya’nın kırsal mahallelerinde devam etti. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Demokrat Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Lök, Anadolu Birliği Partisi Alanya İlçe Başkanı Şükrü Güneri ve Ülkü Ocakları Başkanı Abdülhadi Yüksel ile birlikte Mahmutseydi, Hacıkerimler, Kayabaşı, Yeniköy ve Soğukpınar Mahallelerini ziyaret eden Başkan Yücel, her gittiği mahallede vatandaşlar tarafından büyük ilgi ve sevgiyle karşılandı. Göreve geldiği ilk günden bu yana bu sevgi ve ilgiye hakkıyla karşılık verebilmek için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Başkan Yücel, “Alanyamız için, sizler için, gelecek nesillerimiz için daha yapacak çok işimiz var” dedi.

“TALEP VE ŞİKAYETLERİNDEN YARISINDAN

FAZLA BŞB SORUMLULUĞUNDA”

Alanı dolduran vatandaşlara hitap eden Başkan Yücel, “Alanya gerçekten dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. 2014 yılında çıkarılan Büyükşehir Yasası ile yeni bir düzenleme ile 56 kat büyüdü. Eskiden Alanya sadece Dinek ve Obaçayı arasında bir coğrafyayken şu anda Alara’dan Aydap’a kadar uzanan geniş bir coğrafyaya sahip. 2014 yılında karşınıza geldiğimizde, Alanya’ya hizmet için yola çıktığımızda sizlerin oyuna talip olmuştuk sizde teveccüh gösterip iki dönem bizleri bu göreve layık gördünüz. Biz de sizlerden aldığımız bu yetki ile Alanya’ya en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştık. Şimdi üçüncü dönem için karşınızdayım. Geride kalan bu on yılda yaptığımız çok iyi bir yapılanmayla çok iyi bir kurumsallaşmayla gelecekte de en iyi şekilde vatandaşlarımıza, şehrimize hizmet edeceğiz. Yaklaşık üç aydır seçim kampanyası yürütüyoruz. Bu üç ay içerisinde gördük ki bize gelen talep ve şikayetlerin yüzde 50’sinden fazlası büyük şehirin hizmet ve sorumlulukları arasında. Sağlığından eğitimine, ulaşımından altyapısına kadar bu şehre elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Sizleri mağdur etmeden bahane üretmeden çalıştık ve şimdi sizden destek istemeye geldik” diye konuştu.

“BÜYÜKŞEHİR FATURASINI ALANYA’YA KESMEYİN”

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve sorumluluğunda olmasına rağmen yapılmayan işlerin sorumlusu olarak Alanya Belediyesi’nin görüldüğünü söyleyen Başkan Yücel, “Biz de bu şehrin değişimine ve gelişimine katkı sağlamak, insanlarımızın refah seviyesini yükseltmek, ekonomik değerlerine değer katarak halkımızın mutluluğu için çalıştık. Çalışmaya da devam edeceğiz. Şu anda büyükşehirin yetki ve sorumluluğunda olan ulaşımdan altyapı ve içme suyuna kadar tüm sorumsuzluklarının bedelini Alanya Belediyesine ödetmeye çalışıyorlar. Büyük bir algıyla memleketi yönetmeye çalışıyorlar. Buradaki sorumsuzluklarından, iş üretememezliklerinden dolayı sadece algıyla siyaset yapmaları sadece sosyal medyayla siyaset yapmaları bize zarar veriyor, bedelini bize ödetiyorlar. Biz her şeyi toplumsal olarak okuyoruz, önce toplumumuzun istek ve arzularını yerine getirmeye çalışıyor, ona göre hizmet üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

“DİĞER BELEDİYELERE ÖRNEK OLUYORUZ”

Alanya Belediyesi’nin Türkiye’deki en az 150 belediye tarafından örnek alındığını söyleyen Başkan Yücel, “Elbette eksiklerimiz gediklerimiz vardır. Bunları da sizlerin destekleriyle yönlendirmeleriyle kapatmaya çalışıyoruz. Her zaman yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır dedik. Türkiye’de en fazla değişim ve gösteren kentlerden birisiyiz. Yaptığımız hizmetleri halkımıza mutlu ettiğimize inanıyoruz” dedi.

“SONUNA KADAR SENİNLEYİZ ADEM BAŞKAN”

Mahalle muhtarları da Başkan Yücel ve hizmetlerinden memnun olduklarını söyleyerek yeni dönemde de bu hizmet ağının güçlenmesi ve artması adına Başkan Yücel’in destekçisi olduklarını söylediler. Vatandaşlar ise bu dönemde, mahallelerinde evlerinin önüne kadar hizmet gördüklerini söyleyerek, “O demeden, bu demeden çalıştığını görüyoruz, biliyoruz. Sonuna kadar arkandayız” diyerek Başkan Yücel’e desteklerini dile getirdiler. Vatandaşlar zaman zaman, “Yaparsa Adem Başkan Yapar” sloganları da atarak, Başkan Yücel’e sevgi gösterilerinde bulundular. (Haber MERKEZİ)