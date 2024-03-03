- Kültür-Sanat

Alanyalı başkandan 'Atatürk' konserine davet

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanyalı Türk Ocakları Antalya Şube Başkanı Abdullah Uysal, yayınladığı mesajla tüm vatandaşları ücretsiz Türk Ocakları Türk Dünyası Müzik Topluluğu konserine davet etti

Alanyalı başkandan 'Atatürk' konserine davet mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ATATÜRK'ÜN Antalya'ya gelişinin 94. yıldönümü, 6 Mart Çarşamba günü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenecek kutlama programı kapsamında Türk Ocakları Türk Dünyası Müzik Topluluğu da sahne alacak.
Alanyalı Türk Ocakları Antalya Şube Başkanı Abdullah Uysal, yayınladığı mesajla tüm vatandaşları ücretsiz Türk Ocakları Türk Dünyası Müzik Topluluğu konserine davet etti. 'Hoş Gelişler Ola' konseri, 6 Mart Çarşamba günü saat 19.30'da AKM Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Alanya'nın yetiştirdiği tanınmış ve sevilen emekli eğitimci Uysal, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Antalya'ya teşriflerinde Türk Ocağımızı da ziyaret ederek bizleri onurlandıran,
dağılan imparatorluğun küllerinden kurduğu yeni bağımsız devletin adına 'Türk' koyan, Türk halkını 'Millet' olma bilincine, insanlarını da milli bir devletin eşit haklara sahip yurttaşları haline getiren, 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' diyerek 'Türk olma' bilinci ve gururu yasatan büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını yaşayacağımız, ücretsiz 'Hoş Gelişler Ola' konserimize herkesi davet ediyoruz."
# Antalya, Yer, Saat, Atatürk, Alanya, günü, Mart, Emekli

03 Mar 2024 - 19:35 - Kültür-Sanat

Mahreç  Mazluma Göktaş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Polemiklere sahne olmuştu! Ahmet Kaya filminin yapım şirketinden açıklama mask
Polemiklere sahne olmuştu! Ahmet Kaya filminin yapım şirketinden açıklama
Bakanlık sonunda duyurdu: Ziyarete açılıyor! mask
Bakanlık sonunda duyurdu: Ziyarete açılıyor!
Hocalı şehitleri ALKÜ’de anıldı mask
Hocalı şehitleri ALKÜ’de anıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan GZP açıklaması mask
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan GZP açıklaması
Alanyalı mimar Avrupa’nın en iyileri arasına girdi mask
Alanyalı mimar Avrupa’nın en iyileri arasına girdi
Yücel'den Kandil mesajı mask
Yücel'den Kandil mesajı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber