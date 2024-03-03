Alanyalı başkandan 'Atatürk' konserine davet

ATATÜRK'ÜN Antalya'ya gelişinin 94. yıldönümü, 6 Mart Çarşamba günü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenecek kutlama programı kapsamında Türk Ocakları Türk Dünyası Müzik Topluluğu da sahne alacak.
Alanyalı Türk Ocakları Antalya Şube Başkanı Abdullah Uysal, yayınladığı mesajla tüm vatandaşları ücretsiz Türk Ocakları Türk Dünyası Müzik Topluluğu konserine davet etti. 'Hoş Gelişler Ola' konseri, 6 Mart Çarşamba günü saat 19.30'da AKM Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Alanya'nın yetiştirdiği tanınmış ve sevilen emekli eğitimci Uysal, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Antalya'ya teşriflerinde Türk Ocağımızı da ziyaret ederek bizleri onurlandıran,
dağılan imparatorluğun küllerinden kurduğu yeni bağımsız devletin adına 'Türk' koyan, Türk halkını 'Millet' olma bilincine, insanlarını da milli bir devletin eşit haklara sahip yurttaşları haline getiren, 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' diyerek 'Türk olma' bilinci ve gururu yasatan büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını yaşayacağımız, ücretsiz 'Hoş Gelişler Ola' konserimize herkesi davet ediyoruz."
ATATÜRK'ÜN Antalya'ya gelişinin 94. yıldönümü, 6 Mart Çarşamba günü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.