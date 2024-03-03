Alanya'da korku dolu anlar: İnşaat sahibi parasını vermeyince...

Edinilen bilgiye göre olay, Oba Mahallesi Çarşamba Caddesi üzerinde meydana geldi.
Görgü tanıklarının iddiasına göre S.K. isimli sıva işçisi çalıştığı inşaat firmasından alacağını alamadığını beyan ederek bir binanın çatısına çıkarak canına kıymak istedi.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda Soner.K. ikna edilerek çatıdan indirildi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.