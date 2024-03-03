03 Mar 2024 - 19:21- Gündem G:

Berlin'deki büyük buluşmada bir Alanyalı

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 4-7 Mart 2024 tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’e bir ziyaret gerçekleştirecek. Tatar'a ziyaretinde Türk-Alman Turizm İş Konseyi Başkanı Hüseyin Baraner ile Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de eşlik edecekler

Berlin'deki büyük buluşmada bir Alanyalı mask
Berlin'deki büyük buluşmada bir Alanyalı
Berlin'deki büyük buluşmada bir Alanyalı
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 4-7 Mart 2024 tarihlerinde TDU’nun (Türk-Alman İşverenler Birliği) davetlisi olarak Almanya’nın başkenti Berlin’e bir ziyaret gerçekleştirecek.

Berlin'deki büyük buluşmada bir Alanyalı


Türk-Alman Turizm İş Konseyi Başkanı Hüseyin Baraner ile Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in de eşlik edeceği Berlin ziyaretinde Cumhurbaşkanı Tatar, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, Türk-Alman gazeteciler, Alman turizm sektör temsilcileri, Türk-Alman siyasi kurumlar ve kişilerle de toplantı ve ikili görüşmeler yapacak.

Berlin'deki büyük buluşmada bir Alanyalı

ITB Turizm Fuarı'nın açılışına da katılacak olan Tatar onuruna TC Berlin Büyükelçisi bir akşam yemeği verecek. Tatar, üç gün boyunca temaslarda bulunacak.
# 2024, Mart

03 Mar 2024 - 19:21 - Gündem

Mahreç  Mazluma Göktaş

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