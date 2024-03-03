Berlin'deki büyük buluşmada bir Alanyalı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 4-7 Mart 2024 tarihlerinde TDU’nun (Türk-Alman İşverenler Birliği) davetlisi olarak Almanya’nın başkenti Berlin’e bir ziyaret gerçekleştirecek.
Türk-Alman Turizm İş Konseyi Başkanı Hüseyin Baraner ile Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in de eşlik edeceği Berlin ziyaretinde Cumhurbaşkanı Tatar, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, Türk-Alman gazeteciler, Alman turizm sektör temsilcileri, Türk-Alman siyasi kurumlar ve kişilerle de toplantı ve ikili görüşmeler yapacak.
ITB Turizm Fuarı'nın açılışına da katılacak olan Tatar onuruna TC Berlin Büyükelçisi bir akşam yemeği verecek. Tatar, üç gün boyunca temaslarda bulunacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.