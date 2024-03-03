03 Mar 2024 - 17:32- Asayiş G:

Son Dakika! Alanya'da korkunç kaza: Savaş alanı gibi

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Alanya'da çok sayıda aracın karıştığı kazada yaralılar olduğu bildirildi. Kaza anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Son Dakika! Alanya'da korkunç kaza: Savaş alanı gibi
Son Dakika! Alanya'da korkunç kaza: Savaş alanı gibi
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Edinilen bilgiye göre, Alanya Çevreyolu Adliye yakınlarında meydana gelen korkunç kazaya çok sayıda araç karıştı. 

Çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan kaza görenleri dehşete düşürdü.

Görüntülerde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı karşı şeride sürdüğü ve taklalar atarak ters yönde gelen araçlara çarptığı görülüyor.

Bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Görgü tanıklarının iddiasına göre, karşı şeride uçan bir aracın kadın sürücüsünün öldüğü bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...
# Gelen, Alanya, Emniyet, Kadın, direksiyon

03 Mar 2024 - 17:32 - Asayiş

Mahreç  Gülser Yiğit ,  Haber Merkezi

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