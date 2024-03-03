03 Mar 2024 - 17:28- Gündem G:

Çaycoşar'ı gözyaşlarıyla toprağa verdik

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Yeni Alanya Gazetesi'nde uzun yıllar köşe yazarlığı yapan usta kalem Sami Çaycoşar, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu

Çaycoşar'ı gözyaşlarıyla toprağa verdik mask
Çaycoşar'ı gözyaşlarıyla toprağa verdik
Çaycoşar'ı gözyaşlarıyla toprağa verdik
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ALANYA’NIN Tosmur Mahallesi’nde yaşayan Antalya Adliye hakimi Can Çaycoşar’ın babası Yeni Alanya Gazetesi yazarı Sami Çaycoşar, 83 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir koah hastası olan Çaycoşar, bir süre önce kalp ve ciğer ameliyatı olmuştu.

Dün akşam saatlerinde nefes darlığı şikayetiyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Çaycoşar, entübe edildi. Nefes almakta zorluk çeken Çaycoşar’ın bu sabah saatlerinde kalbi durdu. Çaycoşar’ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

Çaycoşar’ın cenazesi bugün saat 14.00’da Cikcilli Mezarlığı’na defnedildi.

Yeni Alanya ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet sevenlerine ve kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Kaynak: Haber Merkezi
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03 Mar 2024 - 17:28 - Gündem

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