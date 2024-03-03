Konya-Antalya yolu yine çile yolu olacak: Açılan tünel geri kapatılıyor

Geçtiğimiz günlerde büyük ilgi çeken Konya- Antalya yolunun açılması Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bakım yapması nedeni ile geri kapatılıyor.
Konya-Antalya yolunu büyük oranda kısaltan ve oldukça rahat bir seyahat sağlayan Demirkapı Tüneli açılmadan geri kapatıldı.
ARAÇ SÜRÜCÜLERİ UYARILDI
Çalışmalar nedeniyle ulaşım, geçici olarak servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin, belirtilen güzergahı kullanmaları ve trafik işaretleri ile işaretçilere dikkat etmeleri önemle vurgulanıyor.
HIZLA BİTİRİLECEK
Karayolları ekipleri, çalışmaların hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirleri alıyor. Ancak, sürücülerden olası trafik yoğunluğu ve zaman kaybı yaşamamak adına belirlenen yönlendirmelere uymaları istendi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.