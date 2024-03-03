Turist çifte korkunç saldırı: 7 kişi tecavüz etti

Kadının kocasının boynuna bıçak dayayarak ölümle tehdit eden grup, kadına da tecavüz etti. Olay sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan çiftin görüntüleri Hindistan'ı ayağa kaldırdı. Ünlü Bollywood yıldızı olayla ilgili, "Yazıklar olsun çürümüş toplumumuza" ifadelerini kullandı.
"DÖVDÜLER, SOYDULAR VE 7 ADAM BANA TECAVÜZ ETTİ"
Kadın ve kocası, Cuma gecesi Hindistan'ın doğu eyaleti Jharkhand'ın Dumka bölgesinde geceyi geçirmek için çadır kurdukları bölgede saldırıya uğradı.
İspanyol gezginlerin Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“Başımıza kimsenin başına gelmesini istemeyeceğimiz bir şey geldi. Yedi adam bana tecavüz etti. Bizi dövdüler, soydular ama pek fazla şey yapmadılar çünkü istedikleri bana tecavüz etmekti. Polisle birlikte hastanedeyiz. Bu gece burada, Hindistan'da yaşandı"
Öte yandan videoda alt dudağı şiş olan adamın İspanyolca şöyle dediği duyuldu: "Boynuma bıçak dayadılar ve beni öldüreceklerini söylediler"
7 KİŞİDEN 4'Ü TUTUKLANDI VE SUÇU İTİRAF ETTİ
Times of India'nın haberine göre, Dumka'da bir polis memuru olan Pitamber Singh Kherwar, tüm sanıkların kimliğinin tespit edildiğini ve tutuklanan dört kişinin kadına tecavüz ettiklerini itiraf ettiğini söyledi.
Polis, kadının tıbbi muayenesinde cinsel saldırıya uğradığının doğrulandığını ve çiftin Dumka'daki yerel bir hastanede tedavi gördüğünü söyledi.
PAKİSTAN VE BANGLADEŞ'TEN SONRA HİNDİSTAN'A GELMİŞLERDİ
Gezgin çift, Güney Asya'daki bisiklet turunun yarısındaydı ve Pakistan ve Bangladeş'e seyahat etmişti. Yetkili isimler çiftin, Batı Bengal üzerinden Hindistan'a girdikten sonra Nepal'e doğru yola çıktıklarını söyledi.
ÇADIRLARINA BİR ANDA 7 KİŞİ SALDIRMIŞ
Çadırlarını ana yoldan yaklaşık 2 km uzakta, yarı ormanlık bir alana kuran çifte, bir süre sonra yaklaşık yedi kişi saldırdı. Çiftin eşyalarına da el koyan şüpheliler aynı gece saat 23.00 sıralarında bir polis aracını görünce durdur ve olayı anlattı. Çift, yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
İSPANYOL BÜYÜKELÇİLİK HAREKETE GEÇTİ
EuroNews'in haberine göre, Hindistan'daki İspanyol büyükelçiliği yerel yetkililerle temas halinde ve bölgeye kişisel bir temsilci gönderdi.
Acı çeken çiftin videosu sosyal medyada viral olurken birçok kişi öfkesini dile getirdi.
BOLLYWOOD'UN YILDIZINDAN AÇIKLAMA: YAZIKLAR OLSUN ÇÜRÜMÜŞ TOPLUMUMUZA
Bollywood oyuncusu Richa Chadha olayla ilgili şunları söyledi:
"Utanç verici! Hintliler yabancılara kendi kadınlarına davrandıkları gibi davranıyorlar. Yazıklar olsun çürümüş toplumumuza."
HİNDİSTAN'DA GÜNDE 90 KADINA TECAVÜZ EDİLİYOR
Ulusal Suç Kayıt Bürosu verilerine göre 2022 yılında Hindistan'da günde 90'a yakın tecavüz vakası bildirildi. Bununla birlikte, mağdurlara yönelik polis soruşturmalarına duyulan güven eksikliği nedeniyle vakaların önemli bir kısmının bildirilmemesi yüzünden gerçek sayının muhtemelen daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.