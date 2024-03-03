Su ana ihale hattı patladı; ev ve iş yerlerini su bastı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bitez Mahallesi'nde patlayan hatların yenilenmesinin ardından bugün sabah saatlerinde yenilenen su ana isale hattı patladı. Patlamayla cadde suyla dolarken, bölgedeki bazı iş yerlerini su bastı.

Patlama nedeniyle asfaltta çukur oluştu ve çöken yolda çukura düşen bir otomobil mahsur kaldı. Otomobil uzun uğraşlar sonunda güçlükle kurtarıldı. Hatta giden suyu kesen Muğla Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekiplerinin patlağın olduğu noktada çalışma başlatacağı belirtildi.

Kaynak: DHA