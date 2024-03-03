Dünyaca ünlü firma 72 şubesini kapattı

Küresel kriz nedeniyle yaşanan iflas haberlerine bir yenisi daha eklendi. ABD merkezli ev eşyaları üreten perakende zinciri Christmas Tree Shops açıkladığı iflas kararının ardından hızla 72 mağazasını kapattı.

72 ŞUBESİNİ KAPATTI

50 yılı aşkın bir süredir, indirimli perakendeci ev mobilyaları, yiyecekler, oyuncaklar ve yatak odası takımlarının yanı sıra aynı adı taşıyan yılbaşı süsleri ve sepetleri satan şirket, iflas belirtilerinin ortaya çıkması üzerine ilk aşamada düşük performans gösteren şubelerini tek tek kapatmaya başladı. İflas kararının ardından 72 şube daha kapatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi