03 Mar 2024 - 14:48- Ekonomi G:

Alanya'da yeni zam kapıda; 700 lirayı geçecek

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Akaryakıta gelen üst üste zamlar mutfak tüplerini de etkilemeye başladı. Alanya'da mutfak tüpüne hafta içi. yeni bir zam gelmesi bekleniyor.

Alanya'da yeni zam kapıda; 700 lirayı geçecek mask
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Akaryakıta yapılan fiyat artışı mutfak tüplerini de etkilemeye başladı. Son olarak yılbaşında zam yapılan Alanya'da bu hafta içi yeni bir zam gelmesi bekleniyor. Yeni fiyat listesinin belirlendiği

700 LİRAYI GEÇECEK

Alanya’da 12 kilogramlık mutfak tüpü, Eylül 2023’te 525 lira iken aralıkta 575 liraya yükselmişti. Ocak 2024’te gelen zam ile birlikte 680 liraya satılan mutfak tüpüne bu hafta yeni bir zam geliyor. Yeni gelecek zamla fiyatların 700 lirayı geçmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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03 Mar 2024 - 14:48 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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