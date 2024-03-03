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Korkunç kaza! Otomobil ve tır çarpıştı

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Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin tıra çarptığı kazada sürücü Mehmet Emin Güntürk, ağır yaralandı.

Korkunç kaza! Otomobil ve tır çarpıştı mask
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Muhammet Emin Güntürk yönetimindeki otomobil, Özcan Dinç'in kullandığı tırın dorsesine arkadan çarptı. Dorsenin altında kalan Güntürk, yaralandı. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkarıığı Güntürk, hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Güntürk, ardından ambulans helikopter ile Konya'daki başka bir hastaneye sevk edildi. Tır şoförü ifadesi için götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA
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03 Mar 2024 - 14:45 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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