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Ünlü isim 102 yaşında hayatını kaybetti

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Renkli kıyafetleriyle moda dünyasının efsane ismi Iris Apfel, 102 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü isim 102 yaşında hayatını kaybetti mask
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Rengarenk kıyafetleriyle tanınan ünlü modacı Iris Apfel, 102 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi, Apfel'in 3 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından verildi.

Apfel'in menajeri yaptığı açıklamada "Her gün beni aramasını özleyeceğim. Her zaman o tanıdık soruyla karşılaşırdım: 'Bugün benim için neyin var?' Bu onun bitmek bilmez çalışma arzusunun bir kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi
# Sosyal, çalışma

03 Mar 2024 - 14:30 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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