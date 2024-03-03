Ünlü isim 102 yaşında hayatını kaybetti

Rengarenk kıyafetleriyle tanınan ünlü modacı Iris Apfel, 102 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi, Apfel'in 3 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından verildi.

Apfel'in menajeri yaptığı açıklamada "Her gün beni aramasını özleyeceğim. Her zaman o tanıdık soruyla karşılaşırdım: 'Bugün benim için neyin var?' Bu onun bitmek bilmez çalışma arzusunun bir kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi