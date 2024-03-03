Antalya'da sahiller doldu taştı

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu Antalya'da, nem oranı yüzde 36 olarak ölçüldü. Sıcak ve güneşli havayı görenler, Konyaaltı Sahili'ne koştu. Yerli ve yabancı turistler, yaz aylarını aratmayan yoğunluk oluşturdu.

Bazıları Akdeniz'in serin sularında kulaç atarak güneşlenmeyi tercih etti. Bazıları da çocukları ile su kenarında oynadı. Aileleri ile sahil kenarına gelenler ise yeşil alanlarda oturup vakit geçirdi.

Kaynak: DHA