Antalya'da Runtalya heyecanı başladı

Bu yıl 19'uncu kez start alan Runtalya Uluslararası Antalya Maratonu'na, 47 ülkeden 1600'ü yabancı olmak üzere yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Etkinlikte, 42, 21, 10 ve 5 kilometrelik parkurlar koşuldu.
Yarışların startlarını Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve protokol üyeleri yaptı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yarışa katılanlar arasında yer aldı. Yarışlara katılanlar arasındaki bazı gönüllüler sosyal mesajlar verirken, bazı vatandaşlar kucağında çocuklarıyla koşuya katıldı. Maratona katılanlar arasında görme engellilerin yanı sıra, tekerlekli sandalyesiyle, kimi de kucağında köpeğiyle yarışmayı tercih etti. Yarışmaların tamamlanmasının ardından koşuya katılan herkese katılım madalyası verildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.