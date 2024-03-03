- Yaşam

Antalya'da Runtalya heyecanı başladı

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Antalya'da bu yıl 19'uncu kez koşulan ve Türkiye'nin en büyük lifestyle maratonu Runtalya, heyecanla başladı. 47 ülkeden 1600'ü yabancı olmak üzere, toplam 10 bin sporcu ve vatandaşın buluşmasında 5K, 10K, 21K, 42K, 10K Teams Run yarışları koşuldu.

Antalya'da Runtalya heyecanı başladı mask
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Bu yıl 19'uncu kez start alan Runtalya Uluslararası Antalya Maratonu'na, 47 ülkeden 1600'ü yabancı olmak üzere yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Etkinlikte, 42, 21, 10 ve 5 kilometrelik parkurlar koşuldu.

Yarışların startlarını Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve protokol üyeleri yaptı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yarışa katılanlar arasında yer aldı. Yarışlara katılanlar arasındaki bazı gönüllüler sosyal mesajlar verirken, bazı vatandaşlar kucağında çocuklarıyla koşuya katıldı. Maratona katılanlar arasında görme engellilerin yanı sıra, tekerlekli sandalyesiyle, kimi de kucağında köpeğiyle yarışmayı tercih etti. Yarışmaların tamamlanmasının ardından koşuya katılan herkese katılım madalyası verildi.

Antalya'da Runtalya heyecanı başladı

Antalya'da Runtalya heyecanı başladı

Antalya'da Runtalya heyecanı başladı

Antalya'da Runtalya heyecanı başladı

Kaynak: DHA

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03 Mar 2024 - 13:53 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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