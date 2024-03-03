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Antalya ve Alanyalılar önleminizi alın! Cuma gecesi tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak

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Meteoroloji'den cuma gününden itibaren etkisini gösterecek olan çamur yağışları için Antalya, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye'ye uyarıda bulundu.

Antalya ve Alanyalılar önleminizi alın! Cuma gecesi tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak mask
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Meteoroloji uzmanları, Türkiye’nin Afrika kıtasından gelen ve hızla yaklaşan bir doğa olayına karşı hazırlıklı olması gerektiği konusunda acil bir uyarısında bulundu. Çamur yağmurundan dolayı araçların yıkanmaması ve pencerelerin silinmemesi gibi önlemler alınması gerektiğini de beraberinde getiriyor. Paylaşılan haritalar, Afrika’dan kalkan tozların Türkiye yönünde ilerlediğini gösteriyor. 

CUMA GECESİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara, İstanbul ve İzmir’de “Afrika tozlarıyla karışık yağmur” yağışı bekleniyor.  Cuma gecesinden itibaren ve Cumartesi günü aralıklarla çamur yağışı bekleniyor. Cumartesi günü, İstanbul, İzmir, Antalya, Konya, Kayseri, Nevşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük’te yağış beklenirken, Adana’da da akşam saatlerinde sağanak yağış öngörülüyor. Pazar günü ise rüzgarın yön değiştirmesiyle sıcaklıkların 4 ila 5 derece düşmesi bekleniyor. 

Kaynak: Haber Merkezi

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03 Mar 2024 - 12:56 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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