Antalya ve Alanyalılar önleminizi alın! Cuma gecesi tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak

Meteoroloji uzmanları, Türkiye’nin Afrika kıtasından gelen ve hızla yaklaşan bir doğa olayına karşı hazırlıklı olması gerektiği konusunda acil bir uyarısında bulundu. Çamur yağmurundan dolayı araçların yıkanmaması ve pencerelerin silinmemesi gibi önlemler alınması gerektiğini de beraberinde getiriyor. Paylaşılan haritalar, Afrika’dan kalkan tozların Türkiye yönünde ilerlediğini gösteriyor.

CUMA GECESİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara, İstanbul ve İzmir’de “Afrika tozlarıyla karışık yağmur” yağışı bekleniyor. Cuma gecesinden itibaren ve Cumartesi günü aralıklarla çamur yağışı bekleniyor. Cumartesi günü, İstanbul, İzmir, Antalya, Konya, Kayseri, Nevşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük’te yağış beklenirken, Adana’da da akşam saatlerinde sağanak yağış öngörülüyor. Pazar günü ise rüzgarın yön değiştirmesiyle sıcaklıkların 4 ila 5 derece düşmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi