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Alanyasporlu eskrimciler iki madalya ile döndü

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Corendon Alanyaspor Eskrim Takımı'nın başarılı sporcularından olan Doruk Erolçevik, Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Büyükler Epe Açık Turnuvası'nda kürsünün zirvesinde yer aldı.

Alanyasporlu eskrimciler iki madalya ile döndü mask
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Büyükler Epe kategorisinde mücadele eden turuncu yeşilli sporcu turnuvada birincilik elde ederek altın madalya kazanırken, Corendon Alanyasporlu bir diğer sporcu Cengizhan Öner ise üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı. Turuncu yeşilli kulüp tarafından yayınlanan tebrik mesajında ise şu ifadeler yer aldı: " Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Büyükler Epe Açık Turnuvada mücadele eden eskrim sporcularımızdan Doruk Erolçevik birinci, Cengizhan Öner ise üçüncü oldu. Sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." Cemali AYDINOĞLU

Alanyasporlu eskrimciler iki madalya ile döndü

Alanyasporlu eskrimciler iki madalya ile döndü

Kaynak: Haber Merkezi
# türkiye, Yer, altın

03 Mar 2024 - 12:52 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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