Alanyasporlu eskrimciler iki madalya ile döndü

Büyükler Epe kategorisinde mücadele eden turuncu yeşilli sporcu turnuvada birincilik elde ederek altın madalya kazanırken, Corendon Alanyasporlu bir diğer sporcu Cengizhan Öner ise üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı. Turuncu yeşilli kulüp tarafından yayınlanan tebrik mesajında ise şu ifadeler yer aldı: " Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Büyükler Epe Açık Turnuvada mücadele eden eskrim sporcularımızdan Doruk Erolçevik birinci, Cengizhan Öner ise üçüncü oldu. Sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.