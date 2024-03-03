5 Ocak Gazetesi çeyrek asrı coşkuyla kutladı. KGK Genel Başkanı Dim’e ödül

25 yıl önce Savaş Çokduygulu’nun ellerinde doğan 5 Ocak Gazetesi, kuruluşunun 25. yılını görkemli bir balo ile kutladı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden ve Türkiye’nin dört bin yanından gelen seçkin konuklar, bu özel ve gurur dolu günümüzün mutluluğuna ortak oldu. Çeyrek asırlık Adana markası 5 Ocak Gazetesi, tüm kesimleri yine aynı salonda buluşturarak Türkiye’ye yine örnek oldu. Adana Sheraton Grand Otel’de düzenlenen ve kelimenin tam anlamıyla Türkiye’ye damga vuran geceye; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı ve başkan adayı Zeydan Karalar, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ve eşi Duygu Gümüş, CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Dr. Müzeyyen Şevkin, İYİ Parti Adana Milletvekili ve Büyükşehir Belediye başkan adayı Ayyüce Türkeş, İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Seyhan Belediye Başkanı ve adayı Akif Kemal Akay, Yüreğir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Çukurova Belediye Başkanı ve adayı Soner Çetin, Sarıçam Belediye Başkanı ve adayı Bilal Uludağ, AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı, MHP İl Başkanı Yusuf Kanlı, İYİ Parti İl Başkanı Veysel Yıldız, Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, ATO Başkanı Yücel Bayram, Meclis Başkanı İsmail Acı, ADASO Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, AOSB Başkanı Bekir Sütcü, ATB Başkanı Şahin Bilgiç, Meclis Başkan Vekili Hamit Tezcan, Vergi Dairesi Başkan Yardımcısı Recep Yavuz, Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili Ramazan Saygılı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof.Dr. Osman Nacar, Ulaşım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Özdemir, ÇUKTOB Başkanı Tayyar Zaimoğlu, ATOSEV Başkanı Serdar Hatipoğlu, DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve Başkan Yardımcısı Nurullah Hamidi, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Ekotürk TV İmtiyaz Sahibi Cengiz Özdemir, Sabah Gazetesi Adana Temsilcisi Ersin Ramoğlu, Hürriyet Gazetesi Adana Temsilcisi Erdal Fernergiz, Yerel Gazete sahipleri, STK Başkanları, iş, spor, bürokrasi ve sanat dünyasının etkin ve önemli isimleri katıldı.



‘25 YILDIR İŞİMİZ GÜCÜMÜZ ADANA’



Muhteşem gecede kısa bir konuşma yapan Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Savaş Çokduygulu, “Kent sorunlarını kamuoyuna aktaran ve bunun yanı sıra bu sorunlara çözüm önerileri sunan, ciddiyeti, kalitesi ve birbirinden farklı düşünce iklimindeki dev yazar kadrosuyla biz buradayız. 5 Ocak’ın işi gücü Adana’dır. Biz çamura çirkefe ve şantaja asla bulaşmamayı önce kendimiz, sonra Adana adına söz vermiştik. 25 yıl önce verdiğimiz bu sözümüzde ısrarla ve inatla omurgalı bir duruş sergileyerek duruyoruz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki durmaya da devam edeceğiz. 5 Ocak Gazetesi, şu an Adana’da en fazla okunan gazete olmasını bu omurgalı duruşa borçludur” diye konuştu.



KGK GENEL BAŞKANI MEHMET ALİ DİM’E ÖDÜL



Yılın Siyasetçisi Ödülü’nü Ömer Çelik’e Adana Valisi Yavuz Selim Köşger takdim etti. Sanatçı Selçuk Yöntem’e, Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel takdim ederken, Nur Tuğba Namlı, 5 Ocak Özel Ödülü’nü Ömer Çelik’in elinden aldı. Toyota Ceosu ve Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Fikir Öncüsü Ali Haydar Bozkurt’a, 5 Ocak Özel Ödülü’nü Başsavcı Bilal Gümüş takdim ederken, Yukatel Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş’ın 5 Ocak Özel Ödülü’nü Yukatel Ceosu Ş. Esra Türnük, Başkan Zeydan Karalar’ın elinden aldı. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat’a, Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü Fatih Mehmet Kocaispir verirken, İsmail Küçükkaya, Yılın Tv Habercisi Ödülü’nü Zeydan Karalar’ın, Ela Rumeysa Cebeci, 5 Ocak Özel Ödülü’nü Bilal Uludağ’ın elinden aldı. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in, 5 Ocak Özel Ödülü’nü Soner Çetin, ADANAGİAD Başkanı Alican Boğa’nın, 5 Ocak Özel Ödülü’nü Timur Savcı takdim etti. İş İnsanı Arzu Yıldızak Ektiren İse, 5 Ocak Özel Ödülü’nü Ayyüce Türkeş’in elinden aldı.

KGK GENEL BAŞKANI DİM’DEN TEŞEKKÜR



Ödül töreni sonrası açıklamalarda bulunan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, "Adana'da Küresel Gazeteciler Konseyi genel başkan yardımcımız sevgili Savaş Çokduygulu'nun sahibi olduğu 5 Ocak Gazetesinin 25'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlemiş olduğu ödül törenine yönetim kurulumuzdan Bülent Aydemir, Lütfü Karakaş, Nalan Yazgan, Danışma Kurulu Başkanımız Prof. Levent Eraslan ve kurul başkan yardımcımız Dr. İmbat Muğlu ile birlikte katıldık. Şahsıma da bir özel ödül tevdi edildi. Meslekte 42'inci yıla girerken aldığım bu en anlamlı ödülü KGK ailemiz ve Dim Medya ailemiz adına kabul ettim. Bu muhteşem organizasyon ve özel ödül için Savaş beye ve beni yalnız bırakmayan arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi