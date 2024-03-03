3 araç birbirine girdi; ölü ve yaralılar var

TEM Otoyolu Tahtakale Mahallesi mevkisinde S.B. yönetimindeki kamyonet, O.C.D. idaresindeki hafif ticari araç ile M.Y'nin kullandığı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Araçlarda bulunan A.O.G. kaza yerinde hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

2 KİŞİ ÖLDÜ; 4 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan sürücü O.C.D. ile 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan sürücülerden O.C.D. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı