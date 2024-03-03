- Asayiş

3 araç birbirine girdi; ölü ve yaralılar var

ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul Avcılar'da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

3 araç birbirine girdi; ölü ve yaralılar var mask
ABONE OL Google News Sayfamız

TEM Otoyolu Tahtakale Mahallesi mevkisinde S.B. yönetimindeki kamyonet, O.C.D. idaresindeki hafif ticari araç ile M.Y'nin kullandığı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Araçlarda bulunan A.O.G. kaza yerinde hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

2 KİŞİ ÖLDÜ; 4 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan sürücü O.C.D. ile 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan sürücülerden O.C.D. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
# acil, Polis, kişi, kaza

03 Mar 2024 - 12:25 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

İzmir'de suç örgütlerine dev operasyon! Çok sayıda tutuklama... mask
İzmir'de suç örgütlerine dev operasyon! Çok sayıda tutuklama...
Aranan şahıs uygulamaya takıldı mask
Aranan şahıs uygulamaya takıldı
Sosyal medyada örgüt propagandası yapan kişi tutuklandı mask
Sosyal medyada örgüt propagandası yapan kişi tutuklandı
Arkadaşının evinde hırsızlık yaptı; polis baskınında şok gerçek ortaya çıktı mask
Arkadaşının evinde hırsızlık yaptı; polis baskınında şok gerçek ortaya çıktı
13 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle vuruldu mask
13 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle vuruldu
Apartmanda yangın çıktı; mahsur kalanları itfaiye kurtardı mask
Apartmanda yangın çıktı; mahsur kalanları itfaiye kurtardı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber