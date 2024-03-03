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Fenomen Danla Bilic, başkan adaylarına meydan okudu

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Fenomen Danla Bilic yaptığı bir paylaşım İBB Başkan adaylarına meydan okuduğunu söyledi.

Fenomen Danla Bilic, başkan adaylarına meydan okudu mask
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YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan fenomen Danla Bilic  sosyal medyasında yaptığı bir paylaşımla görenleri güldürdü. 

MEYDAN OKUDU

Yerel seçimlere az bir süre kala İstanbul'da bilboardlarında İBB belediye başkan adayları ve mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye başkan adayı Murat Kurum'un afişleri yer alıyor.  Danla Bilic paylaşımda bu duruma gönderme yaparak, yüzü olduğu makyaj markasının tanıtımının olduğu fotoğrafı paylaşarak şu paylaşımı yaptı:

1İstanbul sokakları Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum ve Benle dolu. İyi olan kazansın."

Fenomen Danla Bilic, başkan adaylarına meydan okudu

Kaynak: Haber Merkezi
# başkan, Sosyal, Belediye, Yer, İstanbul

03 Mar 2024 - 12:18 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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