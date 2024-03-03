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DİM TV'de İğneli Fıçı'nın konuğu Ali Kamburoğlu

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Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'nin pazartesi akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen programı Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı, yarın İYİ Parti Alanya Belediye Meclis Üyesi Adayı Ali Kamburoğlu’nu konuk edecek

DİM TV'de İğneli Fıçı'nın konuğu Ali Kamburoğlu mask
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ALANYA televizyonlarının efsane programı Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı, yarın akşam merceğine yerel seçimi alacak. Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı, DİM Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, duayen gazeteci Mehmet Ali Dim'in her pazartesi akşamı saat 19.30'da DİM TV'de hazırlayıp sunduğu programın yarın akşamki canlı yayın konuğu İYİ Parti Alanya Belediye Meclis Üyesi Adayı Ali Kamburoğlu, olacak. Kamburoğlu, Dim TV'deki Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı canlı yayınında “Siyasete neden girdi? Neden Mehmet Şahin ekibinde yer aldı? İş ve turizm dünyasının temsilcisi olarak seçildiği takdirde hedefleri nelerdir?” gibi önemli sorular ile daha fazlasına yanıt verecek. Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı'ya, Dim TV izleyicileri de sorularıyla katılabilecekler. İzleyicilerimiz, Dim TV'nin 0542 513 17 55 numaralı WhatsApp İletişim Hattı'na sorularını iletebilecekler.

Kaynak: Haber Merkezi

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03 Mar 2024 - 12:06 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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