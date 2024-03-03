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MSB duyurdu: 3 terörist yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 3'ü PKK/KCK/PYD-YPG, 1'i FETÖ terör örgütü mensubu 26 kişinin yakalandığını açıkladı.

MSB duyurdu: 3 terörist yakalandı mask
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 26 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/KCK/PYD-YPG, 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. 

Kaynak: DHA
# Sosyal

03 Mar 2024 - 11:45 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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