MSB duyurdu: 3 terörist yakalandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 26 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/KCK/PYD-YPG, 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Kaynak: DHA