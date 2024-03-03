- Asayiş

Asker eğlencesi kanlı bitti; keser ve tüfekle saldırdılar

ABONE OL Google News Sayfamız

Kütahya'da husumetli 2 grup arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan Hakan Zengin (43) hayatını kaybetti, 1 kişi keserle yaralandı.

Asker eğlencesi kanlı bitti; keser ve tüfekle saldırdılar mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Öncesinde de aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup, mahalledeki asker eğlencesi sonrası karşılaştı. Çıkan kavgada Gökhan A. (43), Hakan Zengin'i tüfekle, Gökhan A.'nın babası Ramazan A. (63) da Mustafa A.'yı (40) keserle yaralandı.

1 KİŞİ ÖLDÜ; 1 KİŞİ YARALANDI

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Hakan Zengin, kurtarılamadı. Çalışma başlatan jandarma, Gökhan A. ile babası Ramazan A. kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
# Jandarma, Soruşturma, kişi, çalışma

03 Mar 2024 - 11:37 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

İzmir'de suç örgütlerine dev operasyon! Çok sayıda tutuklama... mask
İzmir'de suç örgütlerine dev operasyon! Çok sayıda tutuklama...
Aranan şahıs uygulamaya takıldı mask
Aranan şahıs uygulamaya takıldı
Sosyal medyada örgüt propagandası yapan kişi tutuklandı mask
Sosyal medyada örgüt propagandası yapan kişi tutuklandı
Arkadaşının evinde hırsızlık yaptı; polis baskınında şok gerçek ortaya çıktı mask
Arkadaşının evinde hırsızlık yaptı; polis baskınında şok gerçek ortaya çıktı
13 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle vuruldu mask
13 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle vuruldu
Apartmanda yangın çıktı; mahsur kalanları itfaiye kurtardı mask
Apartmanda yangın çıktı; mahsur kalanları itfaiye kurtardı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber