Asker eğlencesi kanlı bitti; keser ve tüfekle saldırdılar

Öncesinde de aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup, mahalledeki asker eğlencesi sonrası karşılaştı. Çıkan kavgada Gökhan A. (43), Hakan Zengin'i tüfekle, Gökhan A.'nın babası Ramazan A. (63) da Mustafa A.'yı (40) keserle yaralandı.

1 KİŞİ ÖLDÜ; 1 KİŞİ YARALANDI

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Hakan Zengin, kurtarılamadı. Çalışma başlatan jandarma, Gökhan A. ile babası Ramazan A. kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA