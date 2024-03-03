- Asayiş

Ticari gemiye füzeli saldırı!

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 18 Şubat’ta Husi füzesinin isabet ettiği ticari geminin 2 Mart 02.15 sıralarında battığını duyurdu.

Ticari gemiye füzeli saldırı! mask
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CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “Belize bandıralı, Birleşik Krallık'a ait dökme yük gemisi MV Rubymar, 18 Şubat'ta İran destekli Husi teröristlerin gemisavar balistik füzesiyle vurulduktan sonra 2 Mart günü saat 02.15 sularında Kızıldeniz'de battı.

CENTCOM, gemide amonyum sülfat bulunduğunu ve bunun çevreye zararlı olduğuna dikkat çekerek, “Geminin taşıdığı yaklaşık 21 bin metrik ton amonyum fosfat sülfat gübresi Kızıldeniz'de çevresel bir risk oluşturmaktadır. Yoğun nakliye şeritlerinden geçen diğer gemiler için de yüzey altı etki riski oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

24 MÜRETTEBAT KURTARILDI

ABD medyası, geminin hedef alındığı gün 24 mürettebatının kurtarıldığını duyurdu. Rubymar, Husi saldırısı sonrası batan ilk ticari gemi oldu.

Kaynak: DHA
# sonra, Saat, Mart, günü

03 Mar 2024 - 10:32 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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