Ticari gemiye füzeli saldırı!

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “Belize bandıralı, Birleşik Krallık'a ait dökme yük gemisi MV Rubymar, 18 Şubat'ta İran destekli Husi teröristlerin gemisavar balistik füzesiyle vurulduktan sonra 2 Mart günü saat 02.15 sularında Kızıldeniz'de battı.
CENTCOM, gemide amonyum sülfat bulunduğunu ve bunun çevreye zararlı olduğuna dikkat çekerek, “Geminin taşıdığı yaklaşık 21 bin metrik ton amonyum fosfat sülfat gübresi Kızıldeniz'de çevresel bir risk oluşturmaktadır. Yoğun nakliye şeritlerinden geçen diğer gemiler için de yüzey altı etki riski oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.
24 MÜRETTEBAT KURTARILDI
ABD medyası, geminin hedef alındığı gün 24 mürettebatının kurtarıldığını duyurdu. Rubymar, Husi saldırısı sonrası batan ilk ticari gemi oldu.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.