03 Mar 2024 - 10:33- Ekonomi G:

Antalya ve Alanya'da 'Kira' krizine vatandaş çözümü

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Son yıllarda Antalya ve Alanya'da kontrolden çıkan ve dizginlenemeyen yüksek kira krizi tam halloluyor derken sezonun yaklaşması ile birlikte yeniden alevlendi.

Antalya ve Alanya'da 'Kira' krizine vatandaş çözümü mask
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Antalya ve Alanya'da özellikle Rus- Ukrayna savaşı sonrası yaşanan yoğun göç sonrası alevlenen ve her türlü önleme rağmen bir türlü ateşi düşürülemeyen kira krizinde yeni bir sorun baş gösterdi.

TERSİNE GÖÇ SONRASI BİRAZ RAHATLAMA YAŞANMIŞTI

Rus ve Ukraynalı göçmenlerin başka ülkelere ve kendi ülkelerine göçmeye başlaması ile birlikte biraz rahatlayan Antalya ve Alanya'daki konut krizinde yeniden sorunlar baş göstermeye başladı.

10-11 BİN LİRAYA EV BULMAK HAYAL

Uzmanlar, Antalya ve  Alanya'da eşyalı dairelerin hala uygun fiyata bulunabildiğini, ancak boş dairelerde sıkıntı yaşandığını söyledi. Önceden 10-11 bin liraya kiralanabilen dairelerin şimdi bulunmasının imkansız olduğunu belirtti. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte fiyatların daha da artacağını ve hayat pahalılığının önüne geçilmez bir hal aldığını ifade ettiler.

VATANDAŞTAN 'ORTAK EV' ÇÖZÜMÜ

Ortak ev, artan kiralara karşı bir çözüm olarak öne çıkıyor. Bu yöntemde, birden fazla kişi bir evi kiralayarak masrafları paylaşıyor. Bu sayede, her bir kişi daha az kira ödeyerek maddi yükünü hafifletiyor.

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03 Mar 2024 - 10:33 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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