Antalya ve Alanya'da 'Kira' krizine vatandaş çözümü

Antalya ve Alanya'da özellikle Rus- Ukrayna savaşı sonrası yaşanan yoğun göç sonrası alevlenen ve her türlü önleme rağmen bir türlü ateşi düşürülemeyen kira krizinde yeni bir sorun baş gösterdi.
TERSİNE GÖÇ SONRASI BİRAZ RAHATLAMA YAŞANMIŞTI
Rus ve Ukraynalı göçmenlerin başka ülkelere ve kendi ülkelerine göçmeye başlaması ile birlikte biraz rahatlayan Antalya ve Alanya'daki konut krizinde yeniden sorunlar baş göstermeye başladı.
10-11 BİN LİRAYA EV BULMAK HAYAL
Uzmanlar, Antalya ve Alanya'da eşyalı dairelerin hala uygun fiyata bulunabildiğini, ancak boş dairelerde sıkıntı yaşandığını söyledi. Önceden 10-11 bin liraya kiralanabilen dairelerin şimdi bulunmasının imkansız olduğunu belirtti. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte fiyatların daha da artacağını ve hayat pahalılığının önüne geçilmez bir hal aldığını ifade ettiler.
VATANDAŞTAN 'ORTAK EV' ÇÖZÜMÜ
Ortak ev, artan kiralara karşı bir çözüm olarak öne çıkıyor. Bu yöntemde, birden fazla kişi bir evi kiralayarak masrafları paylaşıyor. Bu sayede, her bir kişi daha az kira ödeyerek maddi yükünü hafifletiyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.