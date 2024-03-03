Antalya ve Alanya'da yaşayanlar dikkat! O tarihe kadar bunu yapmanız gerekiyor

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından alınan yeni karara göre, tüm elektrik sayaçları 31 Aralık 2024’e kadar Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri’ne (OSOS) entegre edilecek. OSOS sayesinde artık görevlilerin sayaçlara fiziki olarak erişmelerine gerek kalmadan anlık olarak takip edebilecekler.

TEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2024’e kadar tüm elektrik sayaçlarının OSOS’a entegre edilmesi gerekiyor. Bu tarihe kadar OSOS’a geçmeyen abonelerin sayaç okuma bedelleri tahsil edilmeyecek.

1 Ocak 2025’ten sonra, OSOS’a uygun olmasına rağmen hala bu sisteme dahil edilmemiş sayaçların tüketim bedelleri ödenmeyecek. Bu sayede, tüm sayaçların OSOS’a geçişi teşvik edilmiş olacak.

Kaynak: Haber Merkezi