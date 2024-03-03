03 Mar 2024 - 10:04- Gündem G:

Sami Çaycoşar'ı kaybettik

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YENİ Alanya'nın emektar köşe yazarlarından olan, Alanya Vergi Dairesi'nden emekli Atiye Çaycoşar'ın eşi, Antalya Adliyesi Hakimi Can Çaycoşar, Alanya Belediyesi İmar Müdürlüğü görevlisi Cem Çaycoşar ve Canan Çaycoşar'ın babaları Sami Çaycoşar, 83 yaşında KOAH hastalığı nedeniyle aramızdan ayrıldı.

Sami Çaycoşar'ı kaybettik mask
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Ani vefatıyla sevenlerini ve okurlarını yasa boğan Çaycoşar, dün Alanya Belediyesi Cikcilli Mezarlığı’nda toprağa verildi. Çaycoşar'ın cenaze törenine Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, eski Alanya Kaymakamı Cengiz Gökçe, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen, Alanya'nın tanınmış isimlerinden İsmail Haboğlu, Kerim Kılınç, Ali Taşar, Şahin Gülhan, gazeteciler ve Çaycoşar'ın sevenleri katıldı.
Yeni Alanya Ailesi, asla unutulmayacak bir insan ve usta bir yazar olan Sami Çaycoşar'a Allah'tan rahmet, Çaycoşar Ailesi'ne, sevenlerine ve okurlarına başsağlığı diler. 

Sami Çaycoşar'ı kaybettik

Kaynak: Haber Merkezi
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03 Mar 2024 - 10:04 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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