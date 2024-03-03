Sami Çaycoşar'ı kaybettik

Ani vefatıyla sevenlerini ve okurlarını yasa boğan Çaycoşar, dün Alanya Belediyesi Cikcilli Mezarlığı’nda toprağa verildi. Çaycoşar'ın cenaze törenine Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, eski Alanya Kaymakamı Cengiz Gökçe, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen, Alanya'nın tanınmış isimlerinden İsmail Haboğlu, Kerim Kılınç, Ali Taşar, Şahin Gülhan, gazeteciler ve Çaycoşar'ın sevenleri katıldı.
Yeni Alanya Ailesi, asla unutulmayacak bir insan ve usta bir yazar olan Sami Çaycoşar'a Allah'tan rahmet, Çaycoşar Ailesi'ne, sevenlerine ve okurlarına başsağlığı diler.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.