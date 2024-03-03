03 Mar 2024 - 10:04- Gündem G:

Alanya’yı yasa boğan ölüm!

ABONE OL Google News Sayfamız

Yeni Alanya Gazetesi eski yazarı Sami Çaycoşar hayata gözlerini yumdu

Alanya’yı yasa boğan ölüm! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ALANYA’NIN Tosmur Mahallesi’nde yaşayan Antalya Adliye hakimi Can Çaycoşar’ın babası Yeni Alanya Gazetesi eski yazarı Sami Çaycoşar hayatını kaybetti. Çaycoşar’ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Çaycoşar’ın cenazesi bugün saat 14.00’da Cikcilli Mezarlığı’na defnedilecek. Yeni Alanya ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet sevenlerine ve kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Alanya’yı yasa boğan ölüm!

Kaynak: Haber Merkezi
# Alanya, Antalya, cikcilli, Saat

03 Mar 2024 - 10:04 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Feci kaza! Minibüs devrildi: 14 yaralı mask
Feci kaza! Minibüs devrildi: 14 yaralı
Erdoğan’dan Alanyalı Çavuşoğlu’na teşekkür mask
Erdoğan’dan Alanyalı Çavuşoğlu’na teşekkür
Feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı mask
Feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Antalya'da çalılıklarda kadın cesedi bulundu mask
Antalya'da çalılıklarda kadın cesedi bulundu
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Av tüfeğiyle... mask
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Av tüfeğiyle...
SGK'dan flaş karar! Eksik prime destek yok mask
SGK'dan flaş karar! Eksik prime destek yok
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber