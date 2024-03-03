Alanya’yı yasa boğan ölüm!

ALANYA’NIN Tosmur Mahallesi’nde yaşayan Antalya Adliye hakimi Can Çaycoşar’ın babası Yeni Alanya Gazetesi eski yazarı Sami Çaycoşar hayatını kaybetti. Çaycoşar’ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Çaycoşar’ın cenazesi bugün saat 14.00’da Cikcilli Mezarlığı’na defnedilecek. Yeni Alanya ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet sevenlerine ve kederli ailesine başsağlığı dileriz.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.