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Antalya'da şok olay! Yıldırım düştü; seferler durdu

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Antalya'da korkutan bir olay yaşandı ve tramvay hattına yıldırım düştü. Olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı

Antalya'da şok olay! Yıldırım düştü; seferler durdu mask
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Antalya’da dün akşam saatlerinde sağanak yağışlı etkili olmaya başladı.  Yağışın şiddetli olduğu anlarda ise  Aksu ilçesinde üst geçit tramvay hattına yıldırım düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

ONARIM YAPILIYOR

Olayın ardından tramvay seferleri durdu. Seferlerin arızanın onarılmasının ardından normale döneceği aktarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
# sağanak, Antalya

03 Mar 2024 - 09:45 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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