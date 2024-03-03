Antalya'da şok olay! Yıldırım düştü; seferler durdu

Antalya’da dün akşam saatlerinde sağanak yağışlı etkili olmaya başladı. Yağışın şiddetli olduğu anlarda ise Aksu ilçesinde üst geçit tramvay hattına yıldırım düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

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Olayın ardından tramvay seferleri durdu. Seferlerin arızanın onarılmasının ardından normale döneceği aktarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi