Survivor'da inanılmaz olay: Yunus Emre ve Aleyna yakalandı

Survivor All Star'da uzun süredir cezalı olan Yunus Emre'nin cezaları bitti. Tam rahat bir nefes alacakken konseyde olanlar oldu. Acun Ilıcalı "Hazır cezan bitmişken sana 3 ödül daha ceza veriyoruz" dedi.



Aleyna gülerken Ilıcalı "Aleyna da aynı suçu işliyor ancak Aleyna'nın ki kahve. Kahvede toleransımız var. Yunus Emre niye 3 ödül ceza yediğini anlatayım" diyerek şu ifadeleri kullandı:



"İhlali yaptığın zaman arkadaşımız seni uyarıyor diyor ki 'Yunus Emre seni nasıl durduracağız?' Sen de çok güzel bir cevap veriyorsun takdir ediyorum yani bazen senin bu hallerin de hoşuma gidiyor yani enteresan bir cevap çünkü... 'Beni kimse durduramaz' diyorsun. Mükemmel bir cevap. Cesaret ister. Arkadaşlarım beni temsil ediyorlar onlara yapılan bize yapılan hareket. İhlal anında bunu demesi tabii ki bize cevap verme zorunluluğu getiriyor."

Kaynak: Haber Merkezi