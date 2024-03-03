Ata Demirer seçimlerde aday mı oluyor?...İşte cevabı

Uzun yıllardır Bozcaada’da yaşayan Ata Demirer, sosyal medya hesabından Bozcaada'yla ilgili paylaşımlar yaparak yeşile ve maviye takipçilerini doyuruyordu. 3 yıllık bir aranın ardından sahnelere 'Ata Demirer Gazinosu' ile yeniden döndü ve kapalı gişe oynamaya başladı.

'BENDEN BELEDİYE BAŞKANI OLUR MU?'





Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Ata Demirer kapalı gişe oynadığı 'Ata Demirer Gazinosu'nda belediye seçimlerine de değinerek şunları söyledi:

"Benden belediye başkanı olur mu Allah aşkına? Düşünsenize makama gelmişler, soruyorlar ' Başkan nerede?' diye yanıt 2 çeşit: Ya balıkta ya rakıda"

Kaynak: Haber Merkezi