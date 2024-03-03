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Ata Demirer seçimlerde aday mı oluyor?...İşte cevabı

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Oyuncu ve komedyen Ata Demirer kapalı gişe oynadığı 'Ata Demirer Gazinosu'nda belediye seçimlerindeki adaylık iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Ata Demirer seçimlerde aday mı oluyor?...İşte cevabı mask
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Uzun yıllardır Bozcaada’da yaşayan Ata Demirer, sosyal medya hesabından Bozcaada'yla ilgili paylaşımlar yaparak yeşile ve maviye takipçilerini doyuruyordu. 3 yıllık bir aranın ardından sahnelere 'Ata Demirer Gazinosu' ile yeniden döndü ve kapalı gişe oynamaya başladı. 

'BENDEN BELEDİYE BAŞKANI OLUR MU?'

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Ata Demirer kapalı gişe oynadığı 'Ata Demirer Gazinosu'nda belediye seçimlerine de değinerek şunları söyledi:

"Benden belediye başkanı olur mu Allah aşkına? Düşünsenize makama gelmişler, soruyorlar ' Başkan nerede?' diye yanıt 2 çeşit: Ya balıkta ya rakıda"

Kaynak: Haber Merkezi
# ilgili, Belediye, başkan, Sosyal

03 Mar 2024 - 09:25 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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