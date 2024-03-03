Ata Demirer seçimlerde aday mı oluyor?...İşte cevabı

Uzun yıllardır Bozcaada’da yaşayan Ata Demirer, sosyal medya hesabından Bozcaada'yla ilgili paylaşımlar yaparak yeşile ve maviye takipçilerini doyuruyordu. 3 yıllık bir aranın ardından sahnelere 'Ata Demirer Gazinosu' ile yeniden döndü ve kapalı gişe oynamaya başladı.
'BENDEN BELEDİYE BAŞKANI OLUR MU?'
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Ata Demirer kapalı gişe oynadığı 'Ata Demirer Gazinosu'nda belediye seçimlerine de değinerek şunları söyledi:
"Benden belediye başkanı olur mu Allah aşkına? Düşünsenize makama gelmişler, soruyorlar ' Başkan nerede?' diye yanıt 2 çeşit: Ya balıkta ya rakıda"
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.